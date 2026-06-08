Пийт Хегсет: Вероятно скоро ще бъде постигната страхотна сделка с Иран (ВИДЕО)

"Прекратяването на огъня е в сила, но междувременно се случват различни неща. Точно в момента президентът е отдаден на каузата да постигне добра сделка за САЩ и да гарантира, че Иран никога няма да получи ядрено оръжие. Ако това не се случи, ние сме готови да направим това, което трябва". Това заяви пред журналисти американският министър на отбраната Пийт Хегсет по темата с Иран.
Pete Hegseth on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 7, 2026
Things are happening. Shipping is moving through. Iran shouldn't be shooting at it, and when they do, we take care of that, as you would expect.
But ultimately, we think a deal—a great deal—is likely coming soon. pic.twitter.com/nICq65PZbc
"Преговорите са активни, превозите се движат през Ормузкия проток. Иран не трябва да стреля по корабите, а, ако го направи, ние се грижим да се намесим, както се очаква. Но в крайна сметка мислим, че сделка – една страхотна сделка – вероятно ще бъде постигната скоро", добави министърът на отбраната на САЩ.
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