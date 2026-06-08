Спорт:

Пийт Хегсет: Вероятно скоро ще бъде постигната страхотна сделка с Иран (ВИДЕО)

08 юни 2026, 0:33 часа 223 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пийт Хегсет: Вероятно скоро ще бъде постигната страхотна сделка с Иран (ВИДЕО)

"Прекратяването на огъня е в сила, но междувременно се случват различни неща. Точно в момента президентът е отдаден на каузата да постигне добра сделка за САЩ и да гарантира, че Иран никога няма да получи ядрено оръжие. Ако това не се случи, ние сме готови да направим това, което трябва". Това заяви пред журналисти американският министър на отбраната Пийт Хегсет по темата с Иран.

"Преговорите са активни, превозите се движат през Ормузкия проток. Иран не трябва да стреля по корабите, а, ако го направи, ние се грижим да се намесим, както се очаква. Но в крайна сметка мислим, че сделка – една страхотна сделка – вероятно ще бъде постигната скоро", добави министърът на отбраната на САЩ.

Още: Тръмп с новини за мира и ядреното оръжие на Иран: Не става въпрос само за разработка (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп мирни преговори Пийт Хегсет война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес