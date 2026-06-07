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5 години по-късно: Ериксен отново колабира на терена и стресна футболния свят

07 юни 2026, 22:37 часа 453 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
5 години по-късно: Ериксен отново колабира на терена и стресна футболния свят

Дания победи с 2:1 у дома Украйна в приятелски мач, в който отново имаше инцидент с датската звезда Кристиан Ериксен. Двата отбора няма да играят на Мондиал 2026, а голове на Патрик Доргу в 13-ата и на Йоаким Маеле в 36-ата минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците. Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одензе. 

Ериксен се хвана за гърдите и се свлече на тревата

В 65-ата минута на двубоя обаче Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Първоначалните информации, че той е колабирал на терена отново заради сърдечен проблем, като това предстои да се потвърди. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да окаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание, съобщават от датската футболна федерация.

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Инцидентът идва пет години след като Ериксен претърпя сърдечен арест на Евро 2020. Това се случи по време на мач от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на футболиста спря за около пет минути, а животът на датчанина беше спасен на терена. 

"Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства", се казва в съобщението на датската футболна централа. Двубоят беше прекратен след инцидента с 34-годишния Кристиан Ериксен.

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Дания отбор Кристиан Ериксен
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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