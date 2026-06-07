5 години по-късно: Ериксен отново колабира на терена и стресна футболния свят

Дания победи с 2:1 у дома Украйна в приятелски мач, в който отново имаше инцидент с датската звезда Кристиан Ериксен. Двата отбора няма да играят на Мондиал 2026, а голове на Патрик Доргу в 13-ата и на Йоаким Маеле в 36-ата минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците. Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одензе.

Ериксен се хвана за гърдите и се свлече на тревата

В 65-ата минута на двубоя обаче Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Първоначалните информации, че той е колабирал на терена отново заради сърдечен проблем, като това предстои да се потвърди. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да окаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание, съобщават от датската футболна федерация.

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Uf las imágenes de Christian Eriksen son fuertes, se toca como el pecho o algo. pic.twitter.com/BuipjVyObe — Adarasiempre ✈🚲 (@adarauva) June 7, 2026

Инцидентът идва пет години след като Ериксен претърпя сърдечен арест на Евро 2020. Това се случи по време на мач от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на футболиста спря за около пет минути, а животът на датчанина беше спасен на терена.

"Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства", се казва в съобщението на датската футболна централа. Двубоят беше прекратен след инцидента с 34-годишния Кристиан Ериксен.

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