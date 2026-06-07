След 5-сетов трилър: Зверев счупи прокобата и най-после вдигна титла от Големия шлем!

Александър Зверев спечели Откритото първенство по тенис на Франция. На финала поставеният под номер 2 германец победи драматично 10-ия в схемата италианец Флавио Коболи с 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1. Това е първи шампионски трофей от Големия шлем за Зверев, който до момента имаше загубени двубои за титлите на Откритото първенство на Австралия, на Ролан Гарос, както и на Откритото първенство на САЩ.

Зверев спечели Ролан Гарос 2026

В първия сет 29-годишният олимпийски първенец Александър Зверев постигна три пробива и лесно взе аванс в мача. Втората част премина доста по-равностойно, но Коболи спечели подаването на своя противник за 4:3 и малко по-късно изравни резултата. Последва нова равностойна игра, но германският тенисист успя да си върне предимството след 6:4 и решителен пробив в десетия гейм.

Четвъртата част премина през няколко обрата. Първо Коболи поведе с 3:1, но Зверев изравни до 3:3. Германецът отново успя да се върне, дори след изоставане от 3:5. В тайбрека представителят на Германия поведе с 3:1, но след това спаси сетбол при 6:4 в полза на Флавио Коболи, който успя да изравни резултата в двубоя при следващото разиграване, довело до 7:5.

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В петата част по-опитният Александър Зверев се възползва от грешките на 24-годишния Коболи. Италианецът сбърка в няколко изключително важни разигравания, в които си беше създал сериозно преимущество срещу германския тенисист. Зверев поведе бързо с 3:0, но и спаси три точки за пробив, покачвайки аванса си на четири гейма.

Флавио Коболи, който изглеждаше по-свеж преди последния сет, опита да се върне в срещата, но успя единствено да намали изоставането си на 1:4, след което допусна нов пробив, изпращайки топката в аут. Александър Зверев се възползва от втората си възможност да приключи двубоя, продължил 4 часа и 18 минути.

Зверев е първият германски представител с титла от Големия шлем в последните 30 години. Преди три десетилетия Борис Бекер триумфира на Откритото първенство на Австралия. Флавио Коболи пропусна да стане първият представител на Италия, който печели Ролан Гарос след Адриано Паната през 1976 година.

"Наистина бих искал да благодаря на публиката. Този корт е толкова специален за мен по толкова много начини. Преживях най-хубавите моменти от живота си на този корт. Сега най-накрая е щастлив край, след като загубих финал тук преди две години", каза Зверев.

"Само преди четири години лежах в ъгъла на този корт със седем скъсани връзки и две фрактури на костите. Това, което ми помогна днес, беше, че започнах да получавам леки крампи. Щом ги усетих, се отпуснах. Победих благодарение на крампите", добави още той.

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