Рядко срещано: Реал Мадрид получи звучен отказ на трансферния пазар

Испанският колос Реал Мадрид получи рядко срещан отказ на трансферния пазар, след като европейският клубен шампион Пари Сен Жермен отказва дори да води преговори за двама от основните си футболисти - Витиня и Жоао Невеш. В Париж нямат никакво намерение да се разделят с двамата португалци, съобщи авторитетният италиански журналист Фабрицио Романо в неделя.

Витиня и Жоао Невеш не се продават: ПСЖ отряза мераците на Реал Мадрид

Ръководството на двукратния пореден шампион на Европа е заело ясна позиция на фона на слуховете за интерес на Реал Мадрид към двамата халфове. Невеш и Витиня категорично не са за продажба, сигурни са в парижкия клуб. Португалските национали се считат за ключова част от проекта на ПСЖ, като президентът Насер Ал-Хелайфи не би се разделил с тях.

Невеш и Витиня имат основна заслуга за успехите на парижани през последните две кампании, когато бяха спечелени две титли на Франция, един път купата на страната, както и два трофея в Шампионската лига, Сепуркупата на Европа и Междуконтиненталната купа. Сега двамата ще опитат да изведат Португалия до световната титла на Мондиал 2026. Иначе интересът към Витиня и Невеш е част и от президентската кампания на Флорентино Перес, който обеща да пръсне 150 млн. евро само за един играч.