ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 07.06.2026

Днес феновете на спорта у нас ще имат възможността да се насладят на богата и разнообразна телевизионна програма. Сред нея се откроява легендарното Гран При на Монако във Формула 1,2 и 3. Привържениците на тениса също няма да останат разочаровани, тъй като могат да проследят финала на Ролан Гарос при мъжете. Програмата включва още волейбол, голф, колоездене, баскетбол и моторни спортове.

Какво може да гледате по телевизията днес:

08:45 Формула 3: Гран при на Монако - Diema Sport 3

10:25 Формула 2: Гран при на Монако - Diema Sport 3

10:30 MotoGP: Загрявка преди състезанието за Гран при на Унгария - MAX Sport 1

11:50 Moto3: Гран при на Унгария - MAX Sport 1

12:00 Тенис: Ролан Гарос, финал на двойки (жени) - Eurosport 1

12:45 Порше Суперкъп: Гран при на Монако - Diema Sport 3

13:00 Световен про тур по плажен волейбол: Свети Влас Фючърс, финали - БНТ 3

13:15 Moto2: Гран при на Унгария - MAX Sport 1

14:00 Волейбол, Лига на нациите (жени): Китай – Полша - MAX Sport 2

14:00 Голф: KLM Open - MAX Sport 3

14:05 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, първи етап (мъже) - Eurosport 2

15:00 MotoGP: Гран при на Унгария - MAX Sport 1

16:00 Формула 1: Гран при на Монако - Diema Sport 3

16:15 Колоездене: Обиколка на Италия, девети етап (жени) -Eurosport 2

16:30 Тенис: Ролан Гарос, финал (мъже) - Eurosport 1

19:30 Голф: PGA Tour, Мемориъл, четвърти ден - Eurosport 2

19:30 Премиер падел тур, финали - RING

20:00 Баскетбол: Баскония – Ховентут, Лига Ендеса, плейофи, мач 3 - Nova Sport

20:30 Волейбол, Лига на нациите (жени): Бразилия – Италия - MAX Sport 2

21:30 Волейбол, Лига на нациите (жени): САЩ – Германия - MAX Sport 1

22:30 NASCAR Cup Series: FireKeepers Casino 400, Michigan International Speedway - MAX Sport 2