Нов удар за Карло Анчелоти и Бразилия преди Световното

Защитникът Уесли Франса се оттегли от националния отбор на Бразилия заради контузия, съобщават световните агенции в неделя. Десният краен бранител получи травмата по време на приятелския мач срещу Египет, спечелен с 2:1. Уесли беше заменен принудително в 17-ата минута, защото изпита сериозни болки в слабините на левия крак и след това беше показан да плаче на резервната скамейка.

Принудителна смяна в групата на Анчелоти за Мондиал 2026

По-късно 22-годишният защитник на италианския Рома беше диагностициран с контузия на лявото бедро, която ще го извади от участие на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Северна Америка. Треньорът на петкратните световни шампион Карло Анчелоти получи нов удар, след като не знае и дали ще може да разчита на звездата Неймар.

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🚨🇧🇷 BREAKING: Wesley to miss the World Cup due to injury suffered last night. 💔 pic.twitter.com/DrYjelukWX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

На мястото на Франса в състава на Бразилия ще влезе Едерсон от Аталанта. Бразилия играе срещу Мароко, Хаити и Шотландия в група "С" на Мондиал 2026 в Северна Америка. Групата не изглежда толкова лесна, тъй като Мароко стигна до полуфинал на Мондиала през 2022 г. в Катар. А Шотландия също може да бъде неудобен съперник, докато Хаити ще иска да се докаже срещу фаворитите.

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