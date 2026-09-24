"Опитват се да ме "убият", но това няма как да стане": Роналдо заговори за оттегляне от националния отбор

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо говори преди първия мач на тима в Лигата на нациите. "Мореплавателите" ще се изправят срещу Уелс в четвъртък, 24 септември, от 21:45 часа българско време. 39-годишният футболист подкрепи новия селекционер Жорже Жезус, не обърна внимание на критиките в медиите и отново изрази желанието си да достигне 1 000 попадения в кариерата си. Той призна, че отбелязването на гол №1000 с екипа на Португалия би било върховият момент в кариерата му.

Кристиано Роналдо вярва, че има с какво да допринесе към националния отбор

Роналдо подчерта, че остава в състава, за да допринесе с реални постижения, а не да разчита на репутацията си: "Вече признах, че искам да постигна тази цел и ще я постигна. Отбелязването на 1000-ния гол за националния отбор би било кулминацията на още една прекрасна история. Присъединявам се към националния отбор, защото допринасям за успеха му и съм ценен играч. Все още вярвам, че мога да помогна на националния отбор да постигне това, което иска. Мисля, че мога да окажа подкрепа на националния отбор не само чрез головете, но и извън футбола. Има ново младо поколение, но за мен основното е да мога на терена да отбелязвам голове и да помагам на отбора да печели мачове."

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"Ще взема куфара си и ще си тръгна"

Коментирайки постоянния медиен интерес и спекулациите относно оттеглянето му от националния отбор, Роналдо отхвърли с усмивка враждебните репортажи, като заяви, че се фокусира единствено върху огромната любов, която получава от феновете по целия свят. Капитанът даде ясно да се разбере, че ако федерацията или селекционерът вече не се нуждаят от услугите му, той ще си тръгне без конфликти: "Някои медии обичат да ме атакуват и да се опитват да ме "убият", но това няма как да стане. Само с пушка, а и тогава пак щях да се отдръпна от куршума. В деня, в който вече не разчитат на мен, ще взема топката си и ще си тръгна. Когато преценя, че не допринасям с нищо за отбора или че създавам напрежение, ще взема куфара си и ще си тръгна."

Легендарният нападател призна, че оттеглянето от националния отбор е реална възможност. Когато беше попитан дали мисли за оттегляне от международната сцена, Роналдо даде изключително честна оценка на ситуацията си: "Да, така е. Разбира се, винаги мисля за решенията си, за бъдещето си, а също и за настоящето. Аз съм човек, който мисли. Човек трябва да мисли. Ето защо ме виждате тук сега - това означава, че ще продължа."

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