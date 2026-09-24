Войната в Иран::

Радар за икономика: Най-важните новини на 24 септември 2026 г.

24 септември 2026, 23:00 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Радар за икономика: Най-важните новини на 24 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 24 септември 2026 г.

Евтино спрямо Европа, скъпо спрямо вчера: Какво се случва с горивата в България

Цените на бензина и дизела растат, макар страната да има работеща рафинерия и налични количества. Обяснението е в поскъпването на готовите горива на международния пазар. На бензиностанцията европейското сравнение не носи голяма утеха. Когато дизелът достигне 1,95 евро за литър, а бензинът — 1,68 евро, шофьорът вижда преди всичко по-високата сметка. И все пак сравнението има значение: то показва дали поскъпването е особеност на българския пазар, или част от по-широк натиск.

Още: Евтино спрямо Европа, скъпо спрямо вчера: Какво се случва с горивата в България

Euronews: Бумът на батериите за съхранение на енергия в България се отплаща

Енергийният сектор на Източна Европа пострада от рекордна суша, но България се възползва от изграждането на значителен капацитет за съхранение на енергия от батерии, наред с бързата си експензия по отношение на фотоволтаиците, пише Euronews.

Още: Euronews: Бумът на батериите за съхранение на енергия в България се отплаща

Цената на петрола рязко сменя посоките на фона на голяма новина за вноса в Азия

Цената на петрола слезе надолу в четвъртък, 24 септември, докато търговците анализират доклад, според който Азия е на път да внесе най-големия обем суров петрол от началото на войната между САЩ и Иран. Все пак международния бенчмарк "Брент" преди това вече бе скочил отново над 100 долара за барел след кратко слизане под границата на 23 септември. В началото на азиатската търговия днес фючърсите с доставка през ноември на "Брент", който е референтният сорт за Европа, спаднаха с 0,81% до 102,25 долара за барел. После обаче се качиха до 103,19 долара (към 9:20 ч. българско време).

Снимка: Getty Images

Още: Цената на петрола рязко сменя посоките на фона на голяма новина за вноса в Азия

Еврото стигна ново месечно дъно спрямо долара

В началото на септември курсът на еврото се движеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар, но само няколко седмици по-късно вече е под психологическото равнище от 1,14 в сравнение с американската валута. На 23 септември единната европейска валута стигна ново месечно дъно - 1,1386 долара, като подобни нива не бяха регистрирани изобщо през август. Последното толкова ниско равнище бе достигнато на 28 юли - 1,1389. Днес еврото отваря с малко по-висока стойност.

Още: Еврото стигна ново месечно дъно спрямо долара

САЩ и Китай удължават търговското си примирие

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ и Китай са се споразумели да удължат търговското си примирие - малко след като китайският лидер Си Дзинпин пристигна във Вашингтон, съобщава Politico. Удължаването обаче е само с два месеца, което поставя нов краен срок за началото на следващата година.

Още: САЩ и Китай удължават търговското си примирие

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евро Горива Китай батерии цена на петрола
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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