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Юрген Клоп направи нещо гениално с Германия, за което никой не говори

24 септември 2026, 12:21 часа 811 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Юрген Клоп направи нещо гениално с Германия, за което никой не говори

Юрген Клоп започна ерата си начело на Германия с ход, който на пръв поглед изглежда екстравагантен, но всъщност има изключително ясна логика и може да се превърне в гениално решение. Той повика 44 футболисти, разделени в два състава за четирите мача от Лигата на нациите. Сред тях има 16 играчи без мач за националния отбор, а самият Клоп подчерта, че няма "А" и "Б" отбор. Германският специалист показа, че не иска да наследява стара йерархия, а започва да изгражда нова.

Клоп иска "глад" за националния отбор на Германия - и затова повика 44 играчи

За две седмици Клоп има възможност да види огромен брой футболисти в собствената си среда, да тества характера им и да разбере кои са готови да играят футбола, който изисква от тях. А той е свързан с висока интензивност, агресивна преса и незабавна реакция след загубата на топката. Когато знаеш, че до теб има още десетки футболисти, които чакат своя шанс, никой не може да се чувства недосегаем.

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Юрген Клоп

Всяка звезда трябва да доказва мястото си, младият футболист получава реална възможност, а всеки тренировъчен ден се превръща в състезание. Още по-важно е, че Клоп не третира двата състава като напълно затворени – част от играчите могат да останат за целия период и да бъдат наблюдавани по-дълго. Така четирите мача се превръщат в нещо като кастинг за немския национален отбор.

Клоп дава заявка, че всеки ще получи равен шанс в националния отбор, а от играчите зависи кой ще се възползва от получената възможност. И ако към това добавим неговия футбол с постоянен натиск, движение и интензитет, ходът с 44-мата започва да изглежда не като странност, а като много добре измислен начин да създадеш конкуренция и глад още от първия ден.

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Германия отбор Юрген Клоп
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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