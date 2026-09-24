Инфантино даде заден ход и заговори за реформи във ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино направи нов ход за успокояване на напрежението около управлението на световната футболна централа, като обяви готовност за открити дискусии и евентуални реформи в начина, по който се вземат ключовите решения. Швейцарецът изпрати писмо до Съвета на ФИФА и ръководителите на всичките 211 членуващи федерации, в което предлага независим външен преглед на управленската рамка на организацията.

Инфантино опитва да успокои напрежението

Ходът идва след сериозната реакция срещу проекта FIFA Forward Enterprise, който предвиждаше привличане на частни инвеститори срещу дял от търговските права на ФИФА, включително свързани със Световното първенство. Идеята беше оттеглена през юли след съпротива от няколко конфедерации, сред които УЕФА, АФК и КОНКАКАФ. Самият Инфантино признава, че предложението е станало публично достояние преди да бъде представено в пълен вид пред Съвета и членуващите федерации.

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Сега президентът предлага и структуриран процес на консултации с конфедерациите, националните федерации и други заинтересовани страни. Сред въпросите за обсъждане са ролите на президента, Бюрото, Съвета и Конгреса на ФИФА, както и начини за увеличаване на прозрачността и отчетността при големи стратегически решения. Предложенията ще бъдат разгледани на заседанието на Съвета на ФИФА на 15 октомври в Цюрих.

"Тук не става въпрос за генериране на позитивни заглавия, а за това да правим правилното нещо за играта", написа Инфантино в Instagram, подчертавайки, че е готов да изслуша различните позиции. Той също така заяви, че остава напълно ангажиран с ръководството на ФИФА.

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