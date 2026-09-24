След решението на ЦИК: Александър Томов избра нов кандидат за вицепрезидент

Минути преди старта на кампанията една от кандидат-президентските двойки е застрашена да отпадне от надпреварата. Причината - издигнатият за вицепрезидент на Александър Томов се оказал със съветско гражданство. Проверка на Централната избирателна комисия (ЦИК) констатира, че кандидатът за вицепрезидент Сергей Инджов не е с българско гражданство, каквото е изискването по Конституция.

Томов отрече, като твърди, че Инджов има само български паспорт. Въпреки това каза за bTV, че е бил принуден за час и половина да излъчи нов кандидат за вицепрезидент. Предстои обаче ЦИК да излезе с решение дали ще го допусне.

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„Служил е две години в българската армия, следователно е бил български гражданин. Така че ние бяхме принудени да заменим Инджов с член на нашето ръководство - Александър Гаримов. Това беше реакция, която направихме за час и половина“, подчерта Томов.

На въпроса как за час и половина се избира вицепрезидент Томов отговори: „Ние сме партия с доста голяма традиция въпреки репресиите срещу нас дълги години. Ние имаме ръководство, което се състои от реномирани хора. Това са подготвени хора и в момента ние трябва да вземем оперативно решение“.

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Попитан как е реагирал новият кандидат за вицепрезидент на новината, Томов каза: „Той е боец. Естествено, че реагира максимално сдържано като всеки мъж. Естествено, че не изпадна в някаква еуфория“.