Арсенал си хареса голмайстор от Висшата лига - вади 100 милиона още през зимата

Арсенал може да привлече нов нападател по време на зимния трансферен прозорец. Според реномирания турски журналист Екрем Конур, "топчиите" следят ситуацията около звездата на Брентфорд Кевин Шаде, който е обвързан с "пчеличките" до лятото на 2028 г. В момента тимът, воден от Микел Артета, разполага единствено с шведа Виктор Гьокереш.

Кевин Шаде в плановете на Арсенал

Конур предава, че германецът е развълнуван от идеята да защитава цветовете на лондончани. Следователно, с радост би приел да смени клубната си принадлежност още през януари.

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От началото на сезона във Висшата лига Шаде е неизменен титуляр. Ролята му при Кийт Андрюс е важна, като за това показва статистиката. 23-годишният юноша на Фрайбург е участвал във всички пет срещи, в които е отбелязал 3 гола.

Наскоро "топчиите" продадоха Габриел Жезус на Барселона. Въпреки че имаше второстепенна роля, бразилецът бе ключов заради влиянието си от резервната скамейка.

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