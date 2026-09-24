"Трябва да спрем да се опитваме да копираме световния шампион Испания"

Английският национал Антъни Гордън направи много любопитно изказване за националния отбор. "Трите лъва" се подготвят за мача срещу световните шампиони от Испания в Лигата на нациите следващата събота. Това ще бъде първият им мач заедно след Световното първенство през изминалото лято. "Трите лъва" загубиха с 1:2 на 1/2-финала от Аржентина, след което победиха Франция с 6:4 в мача за бронзовите медали. Тази победа донесе на Англия най-добрия ѝ резултат на Мондиал от 1966 година насам.

Антъни Гордън направи брутално сравнение между испанския и английския футбол

Въпреки това мнозина критикуваха начина, по който дойде поражението от Аржентина, след като треньорът Томас Тухел смени голмайстора Гордън и премина към дефанзивна тактика с пет защитници. Тази промяна увеличи напрежението. Енцо Фернандес изравни резултата, преди Лаутаро Мартинес да отбележи победния гол в добавеното време и да съкруши англичаните. Гордън заяви, че никога не се е чувствал толкова зле след мача, но все пак вярва, че белегът, оставен от поражението, може да подтикне Англия да възприеме различен подход на следващия турнир.

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В интервю за "BBC" звездата на Барселона даде рецептата за успех на "трите лъва". Той вярва, че отборът може да постигне велики подвизи, но първо трябва да спре да се опитва да копира Испания. Според него контролирането на мачовете не е в гена на англичаните. Гордън каза: "Не можем да продължаваме да гледаме към другите страни и да се опитваме да бъдем като тях, защото ние не сме като тях. Ние сме англичани и имаме свои силни страни, които те нямат, така че може би трябва да започнем да играем по начина, в който сме добри. Говоря от гледна точка, че според мен се опитваме да копираме Испания."

Играта в испанското първенство, рамо до рамо и срещу някои от най-добрите испански футболисти, накара английския национал да осъзнае колко различен всъщност е подходът на страната към футбола. Той не е убеден, че "трите лъва" могат да се научат да играят сложната игра с преобладаващо владение на топката, в която испанците процъфтяват.

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