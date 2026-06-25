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Голеада и обрати в мача между Мароко и Хаити

25 юни 2026, 6:07 часа 858 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Голеада и обрати в мача между Мароко и Хаити

Мароко постигна обрат и победи Хаити с 4:2 в мач от груповата фаза на Световното първенство, изигран на стадион „Хард Рок“. Двубоят предложи много голове и обрати. Гостите от Хаити откриха резултата в 10-ата минута чрез Оливие Пиер, след като преди това Лени Джоузеф пропусна отлична възможност. Още: Бразилска самба срещу Шотландия преди финалите на Мондиал 2026

Как се разви срещата

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Уилсън Исидор удвои преднината в 43-ата минута с удар от дистанция. Мароко върна едно попадение малко преди края на полувремето чрез Аюбе Амаимуни-Ечгуяб след проверка с ВАР. Само минута по-късно Исмаел Сайбари изравни след центриране на Ашраф Хакими, за да завърши първата част при 2:2.

През второто полувреме Мароко пое пълния контрол върху играта, като притежаваше топката в над 70 процента от времето. Жесим Ясин донесе обрата в 78-ата минута, а в 89-ата затвърди успеха, оформяйки крайния резултат след нова проверка с ВАР. В добавеното време вратарят Ясин Буну спаси опасен удар на Дюкенз Назон. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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