Ефектът на Бонд? Как MI6 очарова наблюдателите на шпиони по целия свят

МI6 притежава самочувствието на Джеймс Бонд; френският му еквивалент, DGSE, – сложността на телевизионната драма „Бюро“. Филмът и телевизионните сериали може да са измислени, но проучване, проведено от френско списание, което постави британската шпионска агенция над френската като номер 1 в цяла Европа тази седмица, не е такова, пише британското издание Гардиън след като седмичникът за новини „L'Express“ проведе анкета в стил Евровизия сред 60 настоящи и бивши шпиони от целия континент, както и сред ЦРУ и израелската разузнавателна служба „Мосад“.

Всяка от тях беше помолена да класира своите пет най-добри чуждестранни разузнавателни агенции, естествено тайно. MI6 беше първа с 251 точки пред DGSE със 169, като останалите агенции изоставаха.

Резултатът не изненада Александра Савиана, заместник-редактор в изданието, специализирана в отбраната и разузнаването, но разликата в победата го изненада. „Това е огромна разлика в точките“, каза тя, отразявайки мненията на вътрешни лица и съюзници, 17 от които са или са били ръководители на агенции в една взаимосвързана, тайна екосистема. ОЩЕ: Бивш шеф на MI6: Подценихме колко зле ще е руската армия в Украйна (ВИДЕО)

Тихо задоволство в централата на МИ6

В централата на MI6 във Воксхол, Лондон, няма признаци за публична реакция от страна на нейния шеф, Блейз Метревели . Но има тихо задоволство от неочакваната присъда, не на последно място, защото агенцията цени как се възприема както от съюзници, така и от противници. „Репутацията е от голямо значение в шпионската игра“, каза бивш източник от Уайтхол.

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На какво се дължи успехът на МИ6?

„Британските шпиони очароват Европа и отвъд нея“, обясни L'Express в своята статия. Савиана добави, че успехът на MI6 в анкетата се дължи главно на нейните постижения в набирането и управлението на високопоставени човешки източници през поколенията: фокус върху човешкото разузнаване в епоха, доминирана от технологии, прихващания и сателитно наблюдение.

„Британците имат способността да играят дългосрочна игра, да залагат на източници от над 10 години, малко като руснаците“, каза бивш френски шпионин от DGSE пред списанието, добавяйки „и имат склонност към подли тактики“, без да разкрива какво са имали предвид. ОЩЕ: Българското разузнаване търка дъното с 0 точки: Френска медия доказа как съюзниците не ни вярват

Малко скептицизъм

Все пак има негативни мнения. Бивш шпионин изрази скептицизъм относно проучването и добави, че разузнавателна служба като MI6 е толкова добра, колкото и висококачествените агенти, които работят в нея.

При Ричард Мур , предишния шеф на MI6, имаше опасения, че тя вече не разполага с достатъчно ресурси. Други, включително Савиана, приемат, че по-голямо признание може би е било дадено на сестринската агенция на MI6, експертите по радиоелектронно разузнаване в GCHQ, но тя не беше включена в анкетата.

Френското издание твърди, че репутацията на MI6 сред колегите ѝ е изградена върху „дългогодишна традиция“, включително вербуването на агенти от Студената война, най-вече на Олег Гордиевски от КГБ , двоен агент от края на 70-те и началото на 80-те години, който помогна на Маргарет Тачър да приеме Михаил Горбачов сериозно, преди той да бъде драматично преведен във Финландия през 1985 г., а прикритието му окончателно да бъде разкрито.

МИ6 до войната в Украйна

Изданието отчита, че не всеки агент е успял да избегне залавянето. Алиреза Акбари, бивш заместник-министър на отбраната на Иран, който е станал британско гражданство, е арестуван при завръщането си в Иран през 2019 г. и екзекутиран през 2023 г. Преди смъртта си той признава, че е бил агент на MI6. Въпреки че признанията изглеждат принудени, шпиони от редица страни посочват, че той е човекът, който е разкрил съществуването на обекта за обогатяване на уран Фордоу през 2008 г.

В навечерието на войната в Ирак през 2003 г. MI6 беше обвинена в опростенческа подкрепа на тезата за война, популяризиране на това, което се оказаха фалшиви източници, твърдейки, че иракският лидер Саддам Хюсеин може да атакува цели в Обединеното кралство в рамките на „45 минути“, и разчитайки на един източник, който описва предполагаеми устройства за химическо оръжие, забележително подобни на тези от холивудския филм „Скалата“. Това беше нисък момент.

„L'Express“ твърди, че MI6 се е реабилитирала в навечерието на войната в Украйна през февруари 2022 г., като правилно е предупредила съвместно с ЦРУ, че Русия е на път да нахлуе, докато френските и германските им колеги са били скептични до последния момент, след като са преценили погрешно ситуацията. ОЩЕ: Ходи доказвай, че нямаш бивш съпруг: Сблъсък между Костадинов и външния ни министър