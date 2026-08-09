"Конфликтът се разпространи в цялото Черно море": Турция с призив към Русия и Украйна

„Конфликтът се разпространи в цялото Черно море. Първоначално те бяха насочени към пристанища и военни кораби. Сега атакуват всички търговски кораби, без разлика “, оплака се министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан в събота в интервю на живо за официалната Анадолска информационна агенция, предаде френският вестник Le Monde. Ето защо Турция призова Русия и Украйна да създадат „механизъм за обявяване на мораториум“ върху ескалиращите атаки срещу търговски кораби в Черно море.

Призивът идва на фона на засилването на атаките през юли срещу кораби и други съоръжения в Черно и Азовско море, опитвайки се да подкопаят взаимните си военни усилия.

През юли се стигна и до случай, в който подобна атака срещу танкер отне човешки живот на един моряк, а вчера дрон е нахлул в българското въздушно пространство. ОЩЕ: Дрон нахлу в българското въздушно пространство, не е бил засечен

Турция е засегната от ударите

Турция, която поддържа тесни отношения с Москва и Киев, вече осъди във вторник атаките с дронове, станали предния ден в Черно море срещу два кораба, принадлежащи на турски корабособственици, причинили ранения сред екипажа - ПОДРОБНОСТИ: Турция продава ракети на Украйна с българска помощ, но плаши, че Путин ще посегне към ядреното оръжие (ОБЗОР - ВИДЕО)

Гърция също се тревожи

През юли Гърция посъветва търговските кораби под гръцки флаг да подобрят мерките за сигурност при плаване в Черно море след поредицата от атаки срещу танкери през последните дни, според съобщение на министерството на корабоплаването, видяно от Reuters. Корабите, управлявани от Гърция, са сред най-големите флотилии от танкери в света и са ключови за търговията в Черноморския регион, чиито води се споделят от България, Грузия, Румъния и Турция, както и от враждуващите Русия и Украйна, в които Москва нахлу през февруари 2022. ОЩЕ: След удара срещу танкер в Черно море край Румъния: Загина един от моряците