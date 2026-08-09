Разликата в цените е довела до щети за милиони евро: Абровски иска извънредна подкрепа от Европа

"Почти 10 млн. евро е щетата за българските производители на мляко заради разиката в цената между миналата година и тази година. Близо 36 млн. евро е щетата заради цената на свинското между миналата и тази година", обяви министърът на земеделието Пламен Абровски в интервю за БНТ по повод искането на средства от кризисния резерв на ЕС за пазарни нарушения с цел подпомагане на българските производители.

"За да може да ги защитим тези суми, трябва да може да докажем реалното състояние на пазара. Обвързани сме с това, което вече сме докладвали към Евростат към онзи момент и като цени към този момент", обясни министърът.

По думите му използваме всички възможности, които ни дава европейското законадателсто, за да търсим, намираме и даваме подкрепа на земеделския ни производител, да бъде максимално конкурентоспособен. ОЩЕ: Млекопреработватели алармират: Заповед на БАБХ ще доведе до ново поскъпване на млякото

Съкращения в земеделското министерство?

В контекста на процедурата за свръхдефицит министърът заяви призна, че в земеделското министерство има раздута администрация.

"Има множество незаети бройки, през които се ощетявал и бюджетът. Амбицията ни в Министерство на земеделието и като правителство, а и това сме задължени, бидейки в свръхдефицит, да проведем една много сериозна административна реформа", обяви Абровски.

Той отбеляза, че има агенциии, които имат дублиращи се функции. ОЩЕ: Хиляди съкратени в цялата страна: В кои сектори и къде протича масово? (ГРАФИКА)