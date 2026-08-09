"Часовникът на Страшния съд": Колко близо сме до самоунищожение след Хирошима и Нагасаки?

В началото на 2026 г. "Бюлетинът на ядрените учени" настрои Часовника на Страшния съд на 85 секунди преди полунощ - теоретичната точка на унищожение. Това е с четири секунди по-близо, отколкото показваха стрелките миналата година. Организацията създава часовника през 1947 г., за да предупреждава обществеността колко близо е човечеството до унищожаването на света. В интервю за БТА изпълнителен директор на организацията "Бюлетин на ядрените учени" Александра Бел обясни, че оценката е резултат от анализ на нарастващите рискове в четири ключови области: ядрения риск, изменението на климата, биосигурността и разрушителните технологии.

"Изминалата 2025 г. бе белязана от нарастващи напрежения, конфликти между ядрени сили и общо пренебрегване на необходимостта от управление на ядрените рискове, посочи Александра Бел.

По думите й конфликтите, в които участват държави, разполагащи с ядрено оръжие, продължаващото ядрено въоръжаване от страна на Китай и забавянето на напредъка в преговорите за контрол над въоръженията са фактори, които будят тревога. Тези тревожни тенденции продължават и през 2026 г., като няма признаци, че световните лидери притежават политическата воля или куража да променят курса.

Според нея глобалният ядрен риск е по-висок, отколкото е бил от края на Студената война.

Тя изтъкна, че в продължение на 81 години човечеството успява да избегне нова употреба на ядрени оръжия, но тенденциите отново сочат към нарастваща опасност.

Експертите са единодушни, че е от решаващо значение държавите, разполагащи с ядрено оръжие, да предприемат дипломатически усилия за намаляване на ядрените заплахи. ОЩЕ: Оцелял от Хирошима: Сега е най-опасната епоха. Защо тези животни, наречени хора, така обичат войната? (СНИМКИ И ВИДЕО)

Снимка: Getty Images/Guliver

81 години от ядрените бомбардировки в Нагасаки

"Трябва да помним и да размишляваме върху ужаса и трагедията от бомбардировките над Хирошима и Нагасаки или сме обречени да ги повторим, заяви в писмено интервю за БТА Александра Бел.

На 9 август 1945 г. е извършена втора атомна бомбардировка над Япония - над Нагасаки, която отнема живота на 70 000 души. Първоначалната цел за бомбардиране е Кокура, но поради облачност се налага промяна на курса към Нагасаки.

Експлозията се случва в 11:02 ч. на височина 1650 фута. Атомната бомбардировка над Нагасаки е три дни след тази над Хирошима - на 6 август 1945 г., която унищожава града и убива около 140 000 души. Преди три дни Хирошима отбеляза 81-вата годишнина от американската атомна бомбардировка.

Кои са "Бюлетинът на ядрените учени"?

"Бюлетинът на ядрените учени" е неправителствена организация със седалище в Чикаго, основана през 1945 г. от учени, сред които Алберт Айнщайн и Дж. Робърт Опенхаймер. "Бюлетинът" започва като спешна инициатива, създадена от учени, които са видели неотложна необходимост от обществено осмисляне на събитията след атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, посочват от организацията на своя сайт. ОЩЕ: Изкуственият интелект е еквивалент на Хирошима, не можем повече да чакаме