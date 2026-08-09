Украйна с официално обяснение за дрона при Кардам

Украинската държава излезе с официално обяснение за вчерашния инцидент с дрон при Кардам. Говорител на украинското външно министерство заяви, че украинските военни разследват инцидента, но че не са се прицелвали умишлено в България. В събота Георгий Тихий съобщи, че Украйна и България поддържат „тесен контакт“, за да изяснят обстоятелствата около случая. Думите му са цитирани от The Associated Press в свой материал.

Припомняме ,че вчера малко след 8.00 ч. българско време дронът е навлязъл от посока Румъния и се е взривил на около 100 метра навътре в българска територия край Кардам.

Според първоначалния анализ на Министерството на отбраната става дума за дрон-примамка тип "Майя", използван от украинските въоръжени сили.

Вчера началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също заяви, че няма признаци за умишлени действия срещу България. По думите му дронът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война. Машини от този тип могат да носят до пет килограма взрив.

България привика украинския посланик

Заради дрона - министърът на външните работи Велислава Петрова е извикала украинския посланик Олеся Илашчук на среща в МВнР, съобщиха от ведомството пред БТА.

Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като посланикът в момента е извън страната. ОЩЕ: Украинският посланик е привикан заради дрона край Кардам