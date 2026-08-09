Турция продава ракети на Украйна с българска помощ, но плаши, че Путин ще посегне към ядреното оръжие (ОБЗОР - ВИДЕО)

Войната в Украйна, която е абсолютен пример за безумие и абсурдни противоречия в планетарен мащаб, продължава да изумява. Поредният щрих, който ще остане в аналите на историята, е поведението на Турция. То е типичен пример защо много често обикновените хора не разбират изобщо какво точно се случва и какви са причините – ОЩЕ: Украйна с официално обяснение за дрона при Кардам

В интервю за Анадолската агенция, турският външен министър Хакан Фидан настоятелно предложи на Русия и Украйна мораториум върху атаки и удари с дронове срещу цивилни кораби в Черно море. Мораториумът следва да важи и за двете страни, каза той. "Атаките са насочени към турски кораби или кораби с турски собственици или турски екипажи и това се превръща в сериозен проблем за нас", заяви Фидан.

Само че според Bloomberg Украйна се е съгласила да не атакува неруски танкери и петролна инфраструктура в Черно море, използвана за износ на "черно злато". Киев е дал съгласие и да се установят точки за контакт с търговските компании, за да могат те да споделят информация и да помогнат за осигуряване на безопасното преминаване на корабите. Но засега според Bloomberg Главната дирекция за крайбрежна сигурност на Турция вече в няколко случая е спряла издаването на транзитни разрешителни за кораби, пътуващи за Новоросийск, ключов център за износ на петрол и зърно. В други случаи на собствениците на кораби е било казано, че заявленията им се нуждаят от допълнително време за разглеждане. Отказ от разрешителни е имало и за отиващи към Украйна кораби.

Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че през изминалата нощ "отломки" паднали на територията на две промишлени предприятия, без повече подробности.

Какво точно носи подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна – видеокадри как изглежда турският кораб "Надежда", който беше ударен от Украйна в Черно море. Името "Надежда" обаче е изписано с правописна грешка и има съмнения, че е уцелен друг кораб, а не плавателен съд, за който е известно, че е изнасял пшеница и зърно от окупирани от Русия украински земи и който също е турски. Z-каналът "Два майора" обаче настоява, че към 7 август над 6450 камиона, изнасящи стоки от Украйна, са блокирани на границата с Полша, 546 със Словакия и 328 с Румъния. "Решаващият фактор остава способността на Русия да запази инициативата на фронта, но още по-важно е да нанесе икономическо и логистично поражение на врага", добавя каналът. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пише в своя канал в Телеграм, че руснаците сега са засилили ударите срещу складове и търговски центрове и го представят като отговор на ударите срещу Wildberries, за да създадат недоволство в украинското общество и на Запад:

😍 Satisfying video



The Russian vessel “Nadezhda” arrived at a Turkish port after sailing off the coast of occupied Crimea and encountering Ukrainian drones. pic.twitter.com/rmcXiuQCxx — NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2026

Rare footage from a crew member's camera captured the moment an incoming Ukrainian drone struck a vessel. The drone appears to resemble the Batyar-S, a multi-purpose Ukrainian strike drone developed by DeepStrikeTech. Unveiled in May 2025, the Batyar-S has a gasoline engine,… pic.twitter.com/QrSm6YcJR4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2026

И още – от 1 до 8 август Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия са поразили 12 кораба на руския сенчест флот в Черно и Азовско море, съобщи майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр". OSINT анализ от само преди денонощие сочи, че в Азовско море са останали 14 кораба спрямо над 130 в края на юни и началото на юли. Иначе вчера украински дронове пак уцелиха поне 1 танкер, има данни и за два кораба, в близост до Геленджик. Анализ с геолокализация (СНИМКИ) на един от украинските мониторингови канали сочи, че е уцелен и руски комплекс за електронна война "Волна Купол Гарант", който заглушава Starlink – ОЩЕ: Украинска атака и дим недалеч от Двореца на Путин в Геленджик (СНИМКИ)

Същевременно турският външен министър предупреди: "Когато войната на изтощение на фронта се превърне в изтощение зад фронтовите линии, вече въпросът е дали ще продължите да съществувате като нация. Използвате всяка последна мярка, с която разполагате. Ако разрушенията достигнат това ниво, Русия може да прибегне до последната опция, с която разполага. По време на посещението ми в Русия изглеждаше, че този въпрос също може да се повдигне, защото се говореше, че обществото там сега изисква подобно нещо. Това е опасна ситуация. Всичко, което хората казват, че няма да се случи, в крайна сметка се случва". Ясно е, че Фидан визира опцията "ядрено оръжие":

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on Russia-Ukraine:



When the war of attrition at the front turns into attrition behind the front lines, the issue becomes a matter of whether or not you will continue to exist as a nation. You use whatever last resort you have at your… pic.twitter.com/V54sNOSfOw — Clash Report (@clashreport) August 8, 2026

Турция зарежда Украйна с оръжия с българско участие

Изказването е особено интересно предвид гръмналата снощи новина, че Турция е продала на Украйна 70 американски ракети ATACMS. Данните са на Държавния департамент на САЩ и са публични, публикувани са от Камарата на представителите на Конгреса в САЩ. Освен това, в сделката влизат 12 реактивни системи за залпов огън (РСЗО) M270, както и десетки хиляди касетъчни боеприпаси за самоходни гаубици 2S7 Pion и M110. Трансферът ще се осъществи чрез турски, български и американски отбранителни и логистични компании, личи от данните.

Какво е българското участие? На страница 30 от цитирания по-горе документ от Камарата на представителите личи, че става въпрос за трансфера на М270 и определени видове ракети и снаряди за гаубици (DPICM - "земя-земя"). Българската логистична компания, посочена в документа, е VTIC International Ltd. (Ви Ти Ай Си Интернешънъл). Справка на Actualno.com в Търговския регистър показва, че предметът на дейност на българската компания е "покупки на стоки или други вещи с цел препродажба". Едноличен собственик е Петър Василев, като в Търговския регистър няма засега вписана история на смяна на собствеността на компанията през годините – обаче в корпоративния сайт на фирмата пише, че основател е генерал-лейтенант Васил Василев, който е служил като военно аташе и дипломат в различни държави години наред (не са посочени конкретни държави и колко години). Петър Василев е посочен като внук на Васил Василев. Капиталът на компанията е 50 000 лева съгласно Годишния доклад за дейността на фирмата за 2022 година, обявен през 2025 година, а персоналът е от 4-ма души. А през 2023 година приходите на дружеството са 1 151 593 лева спрямо 305 845 лева през 2022 година, сочи Годишният финансов отчет за 2023 година. Интересен факт – сайтът на компанията няма българска версия, а на началната страница е изписано: "Нашата цел е мирен свят, където субектите имат свободата да живеят и да се чувстват сигурни. Но тези ценности на свобода и сигурност трябва постоянно да бъдат потвърждавани".

На този фон, при визитата си в Белград украинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ ще доставят на Украйна ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot всеки месец, без обаче да уточнява колко. "Кой притежава ракети-прехващачи и противоракетни системи? Съединените американски щати са основният им производител. Могат ли да помогнат? Работим по въпроса. Ще ни доставят ли ракети на месечна база? Да. Имаме съответните споразумения", каза украинският президент, цитиран от Интерфакс-Украйна – ОЩЕ: "Занимаваме се с хартийки, но срещу нас не летят хартиени ракети": Зеленски избухна за лиценза за "Пейтриът"

⚡️ The US will supply Ukraine with Patriot missiles every month



Volodymyr Zelenskyy announced the agreement with the United States.



However, the Ukrainian president acknowledged that even these regular deliveries will still not be enough. pic.twitter.com/b5s3rNG5HC — NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2026

Важна новина в това отношение – 2 месеца преди по график да отстъпи поста си, генерал-лейтенант Чарлз Костанца беше освободен от длъжност като командир на V корпус на американската армия. V корпус заема критична позиция в европейската отбранителна архитектура на Вашингтон. Той действа частично от Полша, координира и командването на американските сили по източната граница на НАТО. Освобождаването се смята за част от реформата за намаляване на американските сили в Европа, изпълнявана от американския военен министър Пийт Хегсет, предаде ABC.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По думите на украинския президент Володимир Зеленски, има решение в Русия да дойдат между 30 000 и 50 000 севернокорейци, чиято задача е да трупат опит и да изучават войната в Украйна. Ако говорим за (бъдеща) криза в Тихоокеанския регион, то Северна Корея определено ще натрупа опит от Русия, предупреди той и добави, че е признат факт, че севернокорейски ракети се използват срещу Украйна:

Zelensky:



A decision has been made regarding 30,000 to 50,000 North Koreans being on Russian territory.



They are studying this war.



We have already found North Korean missiles on Ukrainian territory. They have already been used to carry out strikes. Today, this is an… pic.twitter.com/sRxV2VMloD — Clash Report (@clashreport) August 8, 2026

Вече 88 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 8 август е имало 231 бойни сблъсъка спрямо 223 на 7 август. Руснаците са хвърлили 269 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 27 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3137 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 190 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 284 FPV дрона, което е с около 560 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещо – 29 руски пехотни атаки са отбити там, но не личи някаква особена промяна на позиции. Още 24 руски пехотни атаки са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 14 руски пехотни атаки - новина от там е как руски военнопленник признава вече очевидното: че руското командване кара руски войници да тичат напред, да развяват руски знамена уж че е превзета нова позиция, а тя не е (ВИДЕО). 15 руски пехотни атаки са станали в Славянското направление, 19 – в Южнослобожанското, в района на Вовчанск и селата южно от този град.

(КАРТА) Украинският мониторингов канал Deep State отчита значителен украински напредък в Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе. Селата Филия, Толстой и част от Зирка са под украински контрол, а украинците продължават към село Комар, което е северно предградие на Велика Новоселка. Това е изключително важно, защото важна руска логистична линия за снабдяване на руската армия в Запорожка област ефективно бива отрязвана. Съответно, руснаците ще трябва да се снабдяват по по-неудобни маршрути и това ще се отрази на боеспособността им – ОЩЕ: Промяна на войната: Обещания от САЩ за Украйна. Ядреното оръжие в Европа – идват промени (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Русия осъществи масирана въздушна атака с основна цел Одеска област. Украинските ВВС съобщават, че са използвани балистични ракети "Искандер-М" и модифицирани С-400, ракети "Оникс", Х-31 и 202 далекобойни дрона. Свалени са 174 дрона и 5 ракети-дронове "Бандерол". На 22 места в Украйна са регистрирани попадения от преминалите през украинската ПВО руски ракети и далекобойни безпилотни системи. Военновременният ръководител на Одеска област Олег Кипер съобщава в официалния си канал в Телеграм, че има най-малко 8 ранени, щети има по няколко жилищни сгради в самата Одеса, има и частични разрушения. Популярният Z-канал "Рибар" казва, че при Одеса е атакуван кораб.

В Харков загинаха двама души и 21 са ранени след руска въздушна атака, която е поразила жилищен блок, съобщи военновременният ръководител на Харковска област Олег Синегубов в официалния си канал в Телеграм. Има данни за щети и по друг жилищен блок в града:

Преди това, в късния следобед на 8 август Русия удари и търговски център в Павлоград. Ранени там са 9 души. Тревожното е, че цял ден руснаците атакуваха града с дронове "Мълния" и стои въпросът с електронното заглушаване, предупреждава пак украинският военен канал "Офицер":

Russia struck a shopping center in Pavlograd, 9 people injured, local authorities report. pic.twitter.com/lmTPhuxkpw — WarTranslated (@wartranslated) August 8, 2026

От своя страна Украйна нанесе масиран удар по Белгород. И там има поразени жилищни сгради, но анализ на геолокализирани кадри на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA сочи, че между три сгради, понесли щети, се намира сграда на ФСБ. Местният губернатор Александър Шуваев обяви в канала си в Телеграм, че има 13 ранени цивилни, включително деца на 4 и 9 годинки. Шуваев съобщава и за щети по четири жилищни блока.

Руското военно министерство съобщава за 153 свалени далекобойни украински дрона тази нощ над руска територия. Как руска мобилна огнева група се бори с украински дронове – вижте:

WATCH: Russian troops firing with rifles at an incoming Ukrainian kamikaze drone, eventually managing to shoot it down. pic.twitter.com/EuRQxfpQit — Clash Report (@clashreport) August 8, 2026

ОЩЕ: Разговор на Путин с мъртъв командир подсказа плановете на Русия за Донбас (ОБЗОР – ВИДЕО) https://www.actualno.com/europe/razgovor-na-putin-s-myrtyv-komandir-podskaza-planovete-na-rusija-za-donbas-obzor--video-news_2626568.html