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Голяма легенда на Англия скочи на ръководството на Манчестър Юнайтед

22 септември 2026, 14:47 часа 806 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Голяма легенда на Англия скочи на ръководството на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед лъкатуши от много време насам и с всяка година проблемите на клуба стават все по-големи. С всеки сезон се сменят играчи и мениджъри, но сякаш нищо не се променя. От началото на настоящата кампания "червените" дяволи разочароват феновете си, като дори поставят нови антирекорди. Според легендата на английския и световния футбол Гари Линекер, проблемът е в ръководството на Манчестър Юнайтед.

Гари Линекер: "Не мисля, че той е особено приятен човек"

Ето какво каза Гари Линекер по темата в поскаста "The Rest is Football": "Гледам Манчестър Юнайтед и виждам проблеми, които идват от върха. Трябва да поздравя семейство Глейзър, че намериха някой дори по-лош от тях, когото да обвиняват, и го вкараха там, за да поеме всички критики - Джим Ратклиф. Не мисля, че той е особено приятен човек и в момента футболният клуб е в пълен безпорядък по начина, по който се управлява. Така че, браво на Глейзър за това, че отклониха всичко от себе си!

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Гари Линекер

"Резултатите, непостоянството изглежда се завръщат"

Този клуб е в голяма бъркотия. Имате стадион, който се разпада, всякакви оплаквания за различни неща. Губят млади таланти, изглежда, че това (б.ред. - напускането на Джей Джей Гейбриъл) ще се случи. Резултатите, непостоянството изглежда се завръщат. Те са подкрепяли мениджъра много пъти и това не е проработило, но трябва да има нещо, което се спуска от върха".

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Манчестър Юнайтед Висша лига Гари Линекер
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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