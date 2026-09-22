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Шефът на Ла Лига посече Реал Мадрид: "Живеете в друга галактика!"

22 септември 2026, 12:17 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шефът на Ла Лига посече Реал Мадрид: "Живеете в друга галактика!"

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас отговори на острите критики на Реал Мадрид и треньора им Жозе Моуриньо към съдийството след загубата от Атлетико Мадрид в градското дербито. Тебас обърна внимание на някои от спорните моменти в двубоя и позицията му бе категорична - Реал Мадрид не загубил заради съдийски грешки.

Президентът на първенството бе категоричен, че загубата в дербито не се дължи на съдийството

Един от тези моменти бе червеният картон на Хаусен от Реал Мадрид. Според шефа на Ла Лига картонът е бил абсолютно "безспорен", докато не е имало основание за изгонване на Кристиан Ромеро от Атлетико, защото в единоборството той първо играе с топката.

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Хавиер Тебар

"Да поддържаш тезата, че съдиите са срещу Реал Мадрид е да живееш в друга галактика. Този разказ служи като алиби, за да маскира други пропуски, които се виждат с просто око още в първите мачове за сезона. Но е по-удобно да се посочи конспирация, отколкото да се обясни какво се случва на терена", написа Тебас в социалните медии.

"Това можеше да бъде червен картон и ако бе показан, няма какво да се каже. Ситуацията се разви толкова бързо, че разбирам защо не се видя добре", смята той по отношение на фаула на Кан-Ин Ли срещу Федерико Валверде.

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Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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