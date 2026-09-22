Селекционерът на световния шампион Испания Луис де ла Фуенте, който поднови договора си с федерацията до 2032 г., говори при първото събиране на отбора след спечелването на титлата на Мондиал 2026. Той засегна няколко теми, като на първо място обърна внимание на новия си договор. Де ла Фуенте говори още за наградата за най-добър треньор и трансфера на Родри в Барселона.

Луис де ла Фуенте: "Имам същите заслуги"

"Подновяването на договора бе лесно и за двете страни. Аз съм в най-добрия си професионален момент, за да приема предизвикателството. Не обръщам голямо внимание на финансовата страна, но преди бях сред най-зле платените треньори, днес съм на друго ниво", признава специалистът, цитиран от вестник "Марка". За номинирането си сред най-добрите треньори за годината, той каза: "Мисля, че имам същите заслуги като другите номинирани. Ако зависи от мен, ще дам наградата на някой испанец, съжалявам за Венсан Компани. Вярно е, че националните селекционери имаме по-малко възможности от останалите, но тази година бе най-важният турнир".

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"Най-важното е, че тези големи футболисти са в Испания"

"Имаше моменти, в които мислех, че Родри ще подпише с Реал Мадрид. Имам добра връзка с него и знаех как вървят разговорите. За мен най-важното е, че тези големи футболисти са в Испания", каза още Луис де ла Фуенте. В крайна сметка Родри се присъедини към Барселона, като до този момент изглежда точно като футболистът, от когото каталунците се нуждаеха в средата на терена. От началото на новия сезон той изигра 7 срещи.

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