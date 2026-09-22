Франция и Люксембург разбиха европейския натиск срещу Русия: Ще изтекат ли санкциите в полунощ?

Задкулисните преговори на Франция и Люксембург с останалите членки на ЕС за изваждането на олигарсите Алишер Усманов и Михаил Фридман от черния списък нанесе смъртоносен удар на режима на санкции на Съюза срещу Русия. Това пише днес в своя статия британското финансово издание Financial Times. Френската дипломация настоява за премахването на Алишер Усманов от санкционния списък, за да сключи сделка с Азербайджан за освобождаването на задържани френски граждани. Люксембург от своя страна обяви, че ще подкрепи удължаване на санкциите, ако бъде премахнат Михаил Фридман. Причината - Фридман подаде арбитражен иск срещу Люксембург за 15,8 милиарда долара, което се равнява на почти половината от бюджета на страната.

Какъвто и да е крайният резултат от тези опити на Франция и Люксембург да изнудват другите страни от Съюза, това вече сериозно помогна за разрушаването на общата подкрепа на Брюксел за Украйна, пише изданието.

Ако не се постигне споразумение, всички санкции ще изтекат довечера в полунощ. Това е абсолютно позорно и е краят на режима на санкциите, е коментирал един от посланиците на ЕС.

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Ако тактиката на Франция и Люксембург бъде копирана и от други държави, които решат да преследват собствените си вътрешни интереси, това проваля един от принципите на колективната външна политика на 27 членки на Съюза, посочва медията. Вероятно никоя държава повече няма да се съгласи на бъдещи санкции, които те засягат националните ѝ интереси, опасяват се дипломати.

Това създава опасен прецедент общата европейска политика спрямо Русия да се превърне във въпрос на преговори, казва Александър Кърк от неправителствената организация за правата на човека Urgewald.

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Латвия вече заяви, че не може да се съгласи с предложеното споразумение да се отменят санкциите срещу милиардерите Алишер Усманов и Михаил Фридман в замяна на запазване на ограниченията за хиляди други лица и компании за още три години. "Латвия не може да приеме подобно предложение", написа латвийският премиер Андрис Кулбергс в социалната мрежа X.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.