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Финансов шок на Острова: Милиарди за заплати във Висшата лига и нов властелин на парите

21 септември 2026, 12:12 часа 619 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Финансов шок на Острова: Милиарди за заплати във Висшата лига и нов властелин на парите

Финансовите мащаби на Висшата лига продължават да са впечатляващи, като само средствата за заплати надхвърлят сумата от брутния вътрешен продукт на редица малки държави. Разликите между водещите клубове и останалите участници в шампионата също са значителни, показвайки концентрацията на финансови ресурси в най-богатите отбори. Според данните на специализирания сайт Spotrac общият годишен бюджет за възнаграждения на клубовете достига внушителните 1.63 милиарда паунда.

Арсенал превзе първото място по разходи, изпреварвайки Манчестър Сити в първенство с бюджети като на цели държави

Настоящият шампион Арсенал е лидер по общи разходи за възнаграждения на своите футболисти. “Артилеристите” заемат първата позиция от 175.24 милиона паунда, макар че в състава им не се намират тримата играчи с най-високи заплати в лигата. На второ място е Манчестър Сити, който отделя с 9.52 милиона по-малко от лондончани. Най-голямото индивидуално възнаграждение във Висшата лига получава звездата на “гражданите” Ерлинг Холанд.

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Ерлинг Холандски

Ливърпул заема третата позиция в подреждането с годишен бюджет за заплати от 165.1 милиона паунда. В състава на мърсисайдци се намира и вторият най-високоплатен футболист в първенството Върджил ван Дайк. Четвъртото място е за Манчестър Юнайтед. “Червените дяволи” отделят общо 157.9 милиона годишно за възнагражденията на своите играчи.

Финансовата концентрация се откроява още по-ясно при сравнение между водещите клубове и останалите участници в първенството. Арсенал, Манчестър Сити, Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Челси отделят общо 896.92 милиона за заплати.

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Това представлява приблизително 54.9% от всички разходи за възнаграждения във Висшата лига. Средният бюджет за заплати на клуб от “Голямата шестица” възлиза на 149.5 милиона паунда. При останалите 14 отбора средният разход е значително по-нисък – около 52.5 милиона годишно. Така разликата между двете групи достига приблизително 2.85 пъти.

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Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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