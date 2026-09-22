Изненада: Костадин Костадинов-Петър Волгин е кандидат-президентската двойка на "Възраждане"

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на "Възраждане". Партията обяви кандидатпрезидентската си двойка пред паметника Пирамидата на хълма Царевец във Велико Търново. Кандидатът за вицепрезидент на формацията ще бъде евродепутатът Петър Волгин. Още преди дни депутатът Цончо Ганев съобщи, че именно на 22 септември формацията ще представи своята кандидатпрезидентска двойка. По думите му датата и мястото са избрани символично заради годишнината от обявяването на Независимостта на България. Още: Илиян Василев иронизира Йотова-Вълчев: Как ще постигнете мир в Украйна?

Мотивите на Костадин Костадинов

Снимка: БГНЕС

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Лидерът на "Възраждане" и кандидат за президент Костадин Костадинов постави Независимостта на България във фокуса на първото си изявление при представянето на кандидатурата му във Велико Търново. Той изрази надежда тя да не остане само дата в календара, а да има реално измерение в живота на страната. Партията беше регистрирана от ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври.

"Да се надяваме, че скоро, благодарение на всички нас, независимостта на България няма да е просто един ден в календара и няма да бъде просто един празничен миг, който да отмине, а ще се превърне в нещо реално", заяви Костадинов.

Той благодари и на участвалите в допитването, организирано от "Възраждане" при избора на кандидатура за президентските избори.

По думите му анкетата е продължила повече от месец и в нея са се включили над 16 000 души, като голяма част от тях не са членове или симпатизанти на партията. По-рано от формацията обявиха, че резултатите от допитването ще бъдат използвани при определянето на кандидатпрезидентската двойка.

"Това са хора, които просто искат най-накрая България да направи различен избор за своето бъдеще", каза Костадинов.

По думите му участниците в анкетата са посочили различни качества, които очакват от бъдещите президент и вицепрезидент, но едно послание се е откроило над останалите.

"Основното нещо, което тези хора искаха, е българските политици да обичат България. Може да звучи патетично, дори изтъркано, но истината е, че те очакват от българските политици да обичат България, да обичат българския народ", заяви лидерът на "Възраждане".

Костадинов свърза избора кандидатурата да бъде представена във Велико Търново с историческото значение на града и разказа личен спомен от детството си. По думите му през 1986 г., след първи клас, заедно с родителите и сестра си пътувал из България и именно посещението му в старата столица било сред преживяванията, поставили началото на силната му привързаност към страната.

Преди номинацията от "Възраждане" са направили и социологическо проучване сред своите симпатизанти. Целта е била да се установи кои са предпочитаните от избирателите на партията имена за президент и вицепрезидент.

Кандидатурата на Костадинов става известна в последния ден, в който могат да бъдат регистрирани претендентите за "Дондуков" 2. Според хронограмата на Централната избирателна комисия срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети изтича в 17:00 часа на 22 септември. В същия срок ЦИК трябва да регистрира предложените кандидати.

Общо 27 инициативни комитета и осем партии подадоха документи за участие в президентските избори. Впоследствие са регистрирани осем партии и 24 инициативни комитета, като регистрациите на две партии са заличени, а на три инициативни комитета е отказано заради установени несъответствия.

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