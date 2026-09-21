Невъзпят герой от новата история на Левски премина в екзотичен клуб

Марко Дуганджич официално има нов отбор, след като хърватският нападател подписа с индонезийския Бали Юнайтед. 32-годишният таран прекара само няколко месеца в Левски, но остави следа, която трудно може да бъде изтрита – единственият му гол със синята фланелка се оказа шампионският и подпечата титлата на столичани след 17-годишно чакане. Сега Дуганджич продължава кариерата си на екзотично място.

Марко Дуганджич има нов клуб

Хърватинът пристигна на "Георги Аспарухов" през март с краткосрочен договор, след като Мустафа Сангаре получи контузия. Дуганджич записа шест мача за "сините", а в тях се разписа само веднъж – в 71-ата минута при победата с 1:0 над ЦСКА 1948 на 2 май. Именно този успех официално донесе 27-ата шампионска титла на Левски.

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Интересното е, че и в Бали ситуацията му започва по сходен начин. Дуганджич е привлечен, след като нападателят Жоао Ферари е получил контузия, която ще го извади за продължителен период. Така хърватинът отново получава възможност да помогне на отбор в момент, в който има нужда от подкрепление в атака. Срокът на договора му с Бали Юнайтед не беше обявен.

Дуганджич започва кариерата си в школата на Осиек, а през 2012/13 стига до първия отбор. След това играе под наем в италианския Тернана, а по-късно носи екипа и на Матера. Кариерата му продължава в Румъния с Ботошани, ЧФР Клуж и Рапид Букурещ. Преди да пристигне в София, нападателят преминава и през Сочи, Ал-Тай и Сеул.

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