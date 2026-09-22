Кабинетът "Радев":

Марин Петков с нов треньор: Трофеен специалист поема Ал-Тауон

22 септември 2026, 13:16 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria
Марин Петков с нов треньор: Трофеен специалист поема Ал-Тауон

Марин Петков ще работи с нов старши треньор в Саудитска Арабия. Клубът на българския национал Ал-Тауон назначи сръбския специалист Вук Рашович, който ще застане начело на отбора с договор до края на настоящия сезон. Рашович е добре познато име на Балканите, като в миналото е носил екипа на българския Славия. За последно той бе начело на Калба от Обединените арабски емирства, а сега ще се опита да промени представянето на Ал-Тауон в местното първенство.

Арабският клуб назначи доказан специалист в Близкия изток

Сръбският треньор вече има опит в саудитския футбол. В миналото той е водил Ал Файха, с който успява да спечели Купата на краля. Рашович е работил още и в Ал Файсали. Най-сериозните успехи в треньорската му кариера обаче са свързани с Партизан. Именно начело на сръбския гранд специалистът е спечелил три шампионски титли.

Още: Интересно: В чужбина използват бивш любимец на Веласкес там, където испанеца не смееше да го постави

Марин Петков

Отборът на Марин Петков започна неубедително кампанията в Саудитската професионална лига. След изиграването на първите седем кръга Ал-Тауон има само три точки и заема предпоследното място в класирането. Назначаването на новия треньор идва в момент, в който клубът се нуждае от подобрение в резултатите и от излизане от опасната зона. Рашович ще разполага с оставащата част от сезона, за да промени представянето на тима.

Още: "Ако Марин Петков беше сърбин, щяха да го вземат в Ливърпул": Роден национал разкри сериозен проблем на българите в чужбина

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Марин Петков
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес