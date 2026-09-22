Ред Бул обяви ключово завръщане за Гран При на Азербайджан

Предстоящото Гран При на Азербайджан поднася добри новини за френския пилот на Формула 1 Исак Хаджар, който успешно завърши своето възстановяване и ще се завърне на пистата след три пропуснати състезания. Причината за неговото отсъствие по време на Гран При на Нидерландия, Монца и Мадрид бе травма в областта на китката. Негов заместник бе новозеландецът Лиъм Лоусън, който се завръща в младежкия тим на Ред Бул Рейсинг Булс.

Исак Хаджар се завръща на пистата за Гран При на Азербайджан

"Ред Бул с радост посреща Исак обратно този уикенд. След като успешно се възстанови от контузията на китката, Исак ще се завърне в състезанията на пистата "Баку Сити" в четвъртък за свободните тренировки. Отборът би искал искрено да благодари на Лиъм за неговия професионализъм, всеотдайност и упорита работа през последните три състезания. Влизайки в състава при трудни обстоятелства, той показа впечатляващи представяния и даде ценен принос за отбора", се казва в изявление на тима.

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Към момента водач в класирането е 19-годишният италианец Кими Антонели, който се намира на 81 точки преднина пред втория - съотборника му Джордж Ръсел.

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