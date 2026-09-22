Новите варианти за ЦСКА: Още един шампион и треньор от Ла Лига

След раздялата с Христо Янев, който подаде оставката си и напусна след победата над Левски за Суперкупата на България с 4:2, ЦСКА все още търси новия си треньор. "Червените" сякаш се бяха спряли на белариския специалист Алексей Спилевски, но преговорите с него удариха на камък. Според колегите от "Тема спорт", освен основния кандидат Хуан Франсеск Ферер-Руби, който беше на косъм от това да вкара Алмерия в Ла Лига през миналия сезон, има още два нови варианта. Става въпрос за Жарко Лазетич и Асиер Гаритано.

Жарко Лазетич има солидна визитка

44-годишният Жарко Лазетич започва с видните си изяви като треньор в Сърбия. Той изгрява начело на Бачка Топола, като през сезон 2022/23 завършва втори в местното първенство, а през следващата кампания влиза и в групите на Лига Европа. През 2024 г. той е избран за треньор №1 на сръбския шампионат. След това преминава в Макаби Тел Авив, с който печели титлата, Купата и Суперкупата на Израел още в първия си сезон. Но след серия от слаби резултати е освободен през януари 2026 г. Следва кратък престой в отбора на българския национал Марин Петков Ал Таавун, но периодът му не трае дълго и беше уволнен преди седмици.

Още: Георги Йомов след завръщането за ЦСКА: "Много изстрадах, радвам се, че се върнах"

Асиер Гаратино е с опит на най-високо ниво

Асиер Гаратино е 56-годишен испански специалист, който изгрява като треньор на Леганес. Застава начело на отбора през 2013 г., като за 3 години от третата дивизя на Испания стига до Ла Лига. В елита води още Реал Сосиедад и Депортиво Алавес. С последния се разделя през 2020 г. и се завръща в Леганес, но не успява да върне отбора в Ла Лига. Следва престой в Тенерифе, а последно води Спортинг Хихон през 2025 г.

Последната дума за назначаването на новия треньор на ЦСКА има изпълнителният директор Вангел Вангелов, а в процеса му помага спортният директор Валентин Илиев.

Още: БФС обяви началото на новия турнир в България