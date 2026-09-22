Авторитетно издание в Италия: "Млад български талант ще играе за Милан дори в Европа"

Един от най-обещаващите млади български таланти Валери Владимиров привлича все по-голямо внимание в Италия. Той е собстеност на Милан, като е основна част от защитната четворка на Milan Futuro. По-рано през сезона треньорът на "росонерите" Рубен Аморим говори за развитието му, а сега и едно от най-авторитетните издания в Италия засегна темата. От "Гадзета дело спорт" написаха, че Владимиров може да играе за Милан и в Лига Европа още през настоящата кампания.

"Качествата му са направили впечатление и на Рубен Аморим"

Ето какво написха от изданието: "Владимиров е роден през 2008 г., висок е 190 сантиметра и досега не е имал опит в мъжкия футбол. Силната му страна е играта в открито пространство, а качествата му са направили впечатление и на Рубен Аморим. В края на август португалският треньор заяви: "Имаме млади защитници, които имат нужда да играят. Няма да решим всичко още в първия ми трансферен прозорец като треньор на Милан. Може би някой от играчите ще ви изненада. В момента всички искат всичко да се случи веднага, но аз съм от старата школа - имам търпение."

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"Прогнозата е, че Владимиров може да получи своя шанс"

И един от тези млади футболисти е именно българинът Владимиров. Той се движи между първия и втория отбор на Милан. За Milan Futuro вече е основна фигура в четворката на защитата на треньора Наваро, като до момента е записал четири мача. Развитието му към мъжкия футбол върви постепенно, без да се бърза с натоварването и очакванията към него. Прогнозата е, че Владимиров може да получи своя шанс и в Лига Европа, където да направи дебюта си на по-голямата сцена. И още две любопитни подробности – българинът е научил италиански благодарение на своите приятели, а за свой футболен идол посочва легендата на Милан Паоло Малдини".

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