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Когато Трифон Иванов спечели на бас чисто новата кола на Христо Стоичков

21 септември 2026, 19:00 часа 924 прочитания 0 коментара
Николай Илиев
Николай Илиев
Снимка: Колаж Actualno.com
Когато Трифон Иванов спечели на бас чисто новата кола на Христо Стоичков

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Всички истински приятелства са изпълнени с много спомени - интересни, забавни, дълбоки. Има някои приятелства, които имат по-интересни случки с по-висок залог. Но точно така става, когато се съберат двама големи характери, които дъжат на думата си. Точно такава е историята на Трифон Иванов, който печели на бас новата кола на своя приятел Христо Стоичков. Самият Туньо разказва историята преди кончината си.

Трифон Иванов играе срещу Барселона с Реал Бетис

През лятото на 1990 г. Трифон Иванов преминава в Реал Бетис, като самият той разкрива, че Христо Стоичков, който по това време вече е бил в Барселона, е помогнал за осъществяването на трансфера. На 10 февруари 1991 г. Трифон Иванов се е установил като титуляр в Бетис и започва в срещата срещу Барселона, където е Стоичков. Това са и едни от най-силните години на каталунците.

Христо Стоичков и Трифон Иванов

Христо Стоичков и Трифон Иванов се хващат на бас

Мачът ще се играе на "Камп Ноу". Трифон Иванов извежда Реал Бетис с капитанската лента, а Христо Стоичков е на трибуните, наказан, тъй като по-рано през сезона се е случило прословутото му настъпване на съдията Урисар Аспитарте. Преди срещата Стоичков отива в хотела на гостите, за да се срещне с Туньо. Камата казва на приятеля си, че Барселона ще вкара 4 гола. Иванов отвръща, че самият той ще отбележи за своя отбор. Двамата се хващат на бас - Туньо предлага, ако вкара, Христо Стоичков да му даде една бутилка уиски и да покара новата му кола само за 100 метра. Самият Стоичков заявява, че ще подари автомобила си на Иванов, ако вкара.

Туньо бележи два гола

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В деня на мача Барселона повежда на Реал Бетис и до 50-ата минута има преднина от 3:0. Но няколко минути по-късно тимът от Севиля получава дузпа. Трифон Иванов взима топката и вкарва с технично изпълнение в левия ъгъл. Но това не е всичко. Барселона вкарва отново за 4:1, но и Туньо не е казал последната си дума. Реферът отсъжда още една дузпа и противно на всички очаквания, Иванов се нагърбва с още едно изпълнение. Той отново отбелязва, този път със силен удар в десния ъгъл.

Христо Стоичков държи на думата си

Христо Стоичков е известен с това, че държи на думата си. А в приятелство като това, няма как и Трифон Иванов да не се закачи с него. Според някои източници Камата връчва ключа на Туньо веднага след края на мача. Именно тези спомени остават вечни за големите приятелства, които стават още по-вълнуващи, когато към тях се прибави малка щипка спортна злоба. Независимо дали те са на терена, извън него или навсякъде.

Автор: Николай Илиев

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