На Острова: Манчестър Юнайтед е последен по желание във Висшата лига

Трудното начало на сезона остави Манчестър Юнайтед на дъното на множество статистически и метрични класации, а всичко това навлече на английския футболен гранд критики от водещи анализатори в страната. 20-кратните шампиони са едва 12-и в класирането на Висшата лига след равенството 1:1 срещу Фулъм и имат само една победа в пет мача. "Sky Sports" пише, че събрани от "GeniusIQ" данни сочат, че Юнайтед е на 20-о място по много показатели.

Манчестър Юнайтед се раздава най-малко

Манчестър Юнайтед има най-ниски стойности при покритата дистанция от футболистите при висока интензивност, общото време на игра при висока интензивност, спринтовете и времето, прекарано в тичане на висока скорост. Именно отдадеността на футболистите изглежда като огромен проблем в първия пълен сезон под ръководството на мениджъра Майкъл Карик. Бившият капитан Гари Невил, сега анализатор за "Sky Sports", обвини Юнайтед, че е изглеждал "жалко" срещу Фулъм.

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"Никога преди не бях виждал такава липса на желание"

"Гледам Манчестър Юнайтед от петгодишен и срещу Фулъм изгледах най-слабите 15 минути, които този отбор някога е играл. Никога преди не бях виждал такава липса на желание", каза Невил за "Sky Sports". Отборът на Карик пробяга 6.6 километра по-малко от Фулъм и това отново повдигна въпроса около кондиционната подготовка на играчите. "Те играха с много повече енергия от нас в началото на второто полувреме и знаем, че това е неприемливо. Винаги играем по-добре, след като допуснем гол, но това не може да продължава", каза Матеус Куня, който вкара единствения гол за отбора.

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