Кабинетът "Радев":

Голямо име в световни футбол: "Клоп поема Германия"

01 юли 2026, 15:01 часа 489 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Голямо име в световни футбол: "Клоп поема Германия"

След отпадането на Германия от Световнто първенство в САЩ, Канада и Мексико, дебатите за това дали Юлиян Нагелсман трябва да бъде заменен като национален селекционер на "маншафта" превзеха футболната общественост. За най-добър заместник на Наглесман се сочи бившият треньор на Ливърпул Юрген Клоп. Авторитетният италиански журналист Фабрицио Романо твърди, че Клоп е отворен към възможността да поведе националния отбор на Германия.

Германия отпадна на 1/16 финал и то от Парагвай

Според някои експерти, стилът на игра, който Юлиян Нагелсман се опита да наложи в националния отбор на Германия, не отива на "маншафта". Това е била и една от главните причини немците да отпаднат от Мондиал 2026 още на 1/16-финалите, и то от непретенциозния отбор на Парагвай. Ако Нагелсман бъде освободен от поста, най-вероятният му заместник е бившият треньор на Ливърпул Юрген Клоп. Той възроди "червените", като с тях спечели Шампионска лига през 2019 г. и първата им шампионска титла във Висшата лига от над 30 години през 2020 г.

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Юрген Клоп

Юрген Клоп е готов да поеме Германия

Сега, според реномирания италиански журналист Фабрицио Романо, Юрген Клоп е готов да обмисли идеята да поеме националния отбор на Германия. През 2024 г. той се отказа от работата си в Ливърпул, като сподели, че е уморен и иска да си почине. От тогава минаха 2 години и явно Клоп е готов да се завърне край тъчлинията. В момента ситуацията около Юлиян Нагелсман все още е несигурна, като той иска да води "маншафта" и на Евро 2028, но от немската федерация обмислят всички възможни варианти. Други авторитетни издания, като "Билд" и "Кикер", също информират, че е много възможно Нагелсман да бъде заменен от Клоп.

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Германия отбор Юрген Клоп Юлиян Нагелсман Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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