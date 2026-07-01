Официално: Канада ще участва на "Евровизия" в България

Вече е официално - Канада ще дебютира на конкурса за песен на "Евровизия" през 2027 г. в България, ставайки първата нова държава, която се присъединява към конкурса след Австралия през 2015 г.

Националният оператор CBC/Radio-Canada стана пълноправен член на Европейския съюз за радио и телевизия, който координира конкурса за песен на "Евровизия", след гласуване на 96-тото Общо събрание на EBU в Прага на 25 юни.

В допълнение към многобройните предимства и възможности, които това присъединяване предлага на националния обществен радио-телевизионен оператор на Канада, който е асоцииран член на EBU от 1950 г., пълноправното членство означаваше, че CBC/Radio-Canada вече има право да участва в конкурса за песен на "Евровизия". И Канада се възползва от това си право в първия възможен момент - още на предстоящия конкурс.

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Историческо първо участие

Така Канада ще се състезава в полуфиналите на "Евровизия", присъединявайки се към състезанието през май в България догодина.

Коментар направи президентът и главен изпълнителен директор на телевизионния оператор Мари-Филип Бушар.

"Много сме развълнувани да потвърдим, че ще представим най-голямото събитие на живо в света на канадците. Участието ни в конкурса за песен на "Евровизия", който започва следващата година в България, ще позволи на канадските таланти да бъдат представени на една от най-известните музикални сцени в света. Това ще позволи и на феновете в Канада да продължат да гледат и да гласуват в конкурса за песен, както са правили от години – с добавената тръпка да видят собствената си страна представена на сцената на "Евровизия"", заяви тя.

Източник: Pixabay

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Мартин Грийн, кавалер на Ордена на Британската империя и директор на конкурса за песен на "Евровизия" в EBU, не скри своето задоволство. "Изключително сме щастливи да приветстваме CBC/Radio-Canada в семейството на конкурса за песен на "Евровизия" – още един знак, че макар и роден в Европа, конкурсът продължава да приветства света", заяви той.

"Канада има горда и запомняща се връзка с конкурса, като канадски артисти, особено победителката от 1988 г. Селин Дион, са се качвали на нашата сцена многократно, оставяйки траен отпечатък върху публиката по целия свят. След като CBC/Radio-Canada вече може да участва в конкурса като пълноправен член на EBU, очакваме с нетърпение да видим как Канада ще представи своя собствен глас, креативност и енергия на сцената на "Евровизия" в България през 2027 г.", коментира още Грийн.