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"Трябва да дадем едни пари на кметовете": Регионалният министър е против тази политика

01 юли 2026, 15:33 часа 296 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Трябва да дадем едни пари на кметовете": Регионалният министър е против тази политика

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков е против политиката "трябва да дадем едни пари на кметовете". "Не казваме, че няма да финансираме общините, а да ги финансиаме смислено", обяви той пред ресорната регионална комисия във връзка с общинската програма. "Тези неща не се правят да усвои кметът едни пари, а да се постигне ефект в това конкретно населено място", обясни Шишков.

Вижданията на Шишков за програмата

Министърът заяви, че предлага на всички общини да довършат с вропейско финансиране тези обекти, които могат да бъдат финансирани и дофинансирани с такова. Идеята е да се освободи ресурс от програмата за другитеи на практика да се направи по-голямо финансиране.

Той отбеляза, че част от населените места имат проблем с водата, има други, които имат проблем с нещо друго.

"Същността е населението в тези населени места да получи по-добра среда, в която да живее", добави още той. ОЩЕ: Общини са занижили оценката на имоти за милиарди, разкри Сметната палата

"Гръбнакът" на незаконното строителство

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Министърът коментира и незаконното строителство в "Баба Алино" и каза, че целта е да се прекърши гръбнака на тази престъпна дейност. 

Според него тя през годините е добивала смелост и се е разраствала, поради което той говори за гръбнак. ОЩЕ: "Проверки навсякъде": Шишков за мантинелите и пътното строителство

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Общини Кметове МРРБ Иван Шишков
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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