Световно признание за България и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

Единствената болница с най-високия международен стандарт за качество и безопасност у нас защити пета поредна акредитация

София, 16.06.2026 г. – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, с базите Витоша и Младост, успешно защити за пети пореден път акредитацията си от Joint Commission International (JCI) – най-престижното международно отличие за качество и безопасност в здравеопазването. С това лечебното заведение затвърждава позицията си като единствената болница в България, покриваща най-високите световни стандарти за грижа за пациента.

След мащабен и задълбочен одит от независими международни експерти, базите Витоша и Младост отново доказаха съответствие с най-строгите критерии в световната медицина. Оценката обхваща всички ключови аспекти на болничната дейност - безопасност на пациентите, качество на медицинските услуги, контрол на риска, превенция на инфекции, управление на процесите и защита на пациентските права.

Защитената за пети пореден път акредитация е признание не само за високия професионализъм на медицинските екипи, но и за устойчивия ангажимент на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Витоша и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост към непрекъснатото усъвършенстване и предоставянето на здравни грижи на световно ниво.

„Златният печат“ на JCI е сред най-трудните за постигане международни отличия в здравеопазването и се присъжда само на организации, които демонстрират последователно изпълнение на стотици измерими стандарти за качество и безопасност. Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ държи това отличие още от 2014 година, като успешно защитава позицията си на всеки три години.

Лечебното заведение се състои от три бази – а две от тях, Витоша и Младост, вече отново са успешно акредитирани от JCI. База Витоша е лидер в лечението на сърдечно-съдови заболявания, като миналата година тя наследи и усъвършенства добре познатия Сърдечно-съдов център. База Младост, от създаването си през 2015 година, се утвърди като един от водещите онкологични центрове в страната.