Официално: Родният вицешампион си осигури шампион от Африка

След продължителни спекулации около трансфера на шампиона на Тунис с Клуб Африкан Моатаз Земземи в родния вицешампион ЦСКА 1948, "червените" обявиха пристигането на полузащитника в Бистрица за официално. Финансовият благодетел на отбора Цветомир Найденов обяви африканската държава за един от любимите му пазари, като още тогава намекна за възможен трансфер от шампиона. След официализирането на сделката, Найденов пусна още една от типичните за него публикации в социалните мрежи, с която да анонсира новото попълнение на ЦСКА 1948.

"Пожелаваме му много здраве, силни мачове и успехи"

Ето какво написаха от ЦСКА 1948 за трансфера на Моатаз Земземи: "Моатаз Земземи е играч на ЦСКА! ЦСКА привлече тунизийския централен халф Моатаз Земземи. 26-годишният футболист пристига в ЦСКА с трансфер от шампиона на Тунис - Клуб Африкан, където беше и капитан на отбора. Пожелаваме му много здраве, силни мачове и успехи с червената фланелка!" Цветомир Найденов също приветства новия футболист: "Добре дошъл, Майсторе! Моатаз Земземи, халфини. Капитан на шампионите на Тунис за миналия сезон - Клуб Африкан".

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Моатаз Земземи стана шампион на Тунис

Моатаз Земземи е 26-годишен тунизийски вътрешен халф. Той е юноша на Клуб Африкан, като през 2018 г. преминава във френския Страсбург. Там не успява да се наложи и след няколко периода под наем се завръща в родния си отбор. През миналия сезон той стана шампион на Тунис с Клуб Африкан, като записа 26 мача за първенство, в половината от тях беше капитан на отбора.

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