БНР и МУЗИКАУТОР стартират нов конкурс „Музикални сезони“

Надпреварата подкрепя музикални проекти с потенциал за международна реализация

Българското национално радио в партньорство с МУЗИКАУТОР стартира нов конкурс „Музикални сезони“. Това се случи на първия юлски ден в Културния център „Морско казино“ в Бургас.

Конкурсът „Музикални сезони“ е дългосрочна програма за подкрепа и популяризиране на съвременна българска авторска музика на международната сцена. Мисията на мащабната надпревара е да селектира качествени български поп, рок, джаз, фолклорни и хибридни музикални проекти и да отвори път на българските творци към европейската сцена. Целта е авторски проекти с ясна артистична идентичност и потенциал за международно развитие да достигнат до по-широка публика.

Генералният директор на БНР Милен Митев каза, че технологиите в променящата се реалност позволяват всеки артист самостоятелно да разпространява творчеството си в глобалните платформи без посредничеството на традиционните медии и посочи: „Това обаче не означава, че медиите са загубили своето значение. Напротив, в днешното време на свръхпредлагане за един млад артист е все по-трудно да изпъкне. Тук идва ролята на професионалните музикални редактори – хората, които могат да открият истинските скъпоценни камъни в безбрежното море от изкуство. Искаме да дадем платформа на младите музиканти в най-критичния момент – първите стъпки от техния път, когато всяка подкрепа е от жизненоважно значение.“

„Днешното събитие е формално начало на нов конкурс, но реално то надгражда едно дългогодишно и изключително ползотворно партньорство с Националното радио. Заедно работим по МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, по инициативата „Светилник“ за създаване на училищни химни, която вече обхвана 40 училища в страната, както и по съвместния проект с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ за стимулиране на колаборацията между млади артисти от различни изкуства“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Милен Митев представи концепцията на проекта, който обхваща четири цикъла, съответстващи на четири основни музикални направления: поп и електронна музика, рок и пънк, джаз и фолклор. Основните етапи на конкурса включват прием и оценяване на кандидатурите, подбор на финалисти по стилови категории, медийна промоция в ефира, интернет страницата и социалните канали на БНР, подготовка на артистите за международно представяне, участие в концерт на БНР, както и съдействие при организацията на пътуването, акредитацията и настаняването при покана за участие в партньорски европейски фестивали. Сроковете за първите селекционни турове ще бъдат обявени до края на настоящата година, като селекцията ще се извършва на база подадени аудиозаписи, съобразно специфичните критерии на европейските фестивали.

БНР и МУЗИКАУТОР си сътрудничат като стратегически партньори в организацията и финансирането на конкурса. БНР организира и координира процеса, а МУЗИКАУТОР участва във финансирането, в експертната селекция и в подкрепата за авторските проекти. Експертното жури, което ще оценява кандидатурите, включва представители и на двете организации, както и независим музикален експерт. То ще избира по един представител или група от всеки жанр, които ще бъдат изпратени изцяло на издръжка на организаторите на престижен тематичен фестивал в Европа. Разходите за пътуване, акредитация и настаняване се финансират поравно от БНР и Музикаутор, като сдружението ще използва средства от своя Културен фонд. След завръщането си, артистите ще споделят своите впечатления и ще представят наученото пред българската публика с концерт в края на летния сезон.

Заместник-кметът с ресор „Култура и вероизповедания“ на Община Бургас Диана Саватова приветства решението проектът да бъде обявен именно в морския град, като заяви готовност на местната власт да подкрепи инициативата логистично и инфраструктурно. Тя отправи покана Бургас да бъде домакин на финалния етап от конкурса.

Генералният директор на БНР съобщи още, че за визуалната идентичност на проекта ще се разчита на партньорство с Националната художествена академия. След края на лятната ваканция ще бъде организиран вътрешен конкурс сред студентите от Академията, които да изработят официалното лого на конкурса „Музикални сезони“.

Сред официалните гости на събитието бяха Кирил Костадинов, директор на БНР – Бургас, Ясен Козев, председател на МУЗИКАУТОР, Васил Гюров, заместник-председател на МУЗИКАУТОР и главен двигател на Младежки конкурс за нова песен, както и Петър Парушев, началник на отдел „Култура“ на Община Бургас. С музикални изпълнения участваха алтернативната рок група Freakdale – финалисти в две поредни издания на МЛ, организиран от МУЗИКАУТОР, Виктория Сидоренко, възпитаничка на Националното училище за музикално и сценично „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас.