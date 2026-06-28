"Какво ще става наесен": През лятото, без партии и реклами, оценка "успешен" за първия протест срещу Радев, задава се нов

Снощи в София се проведе първият протест срещу управлението на кабинета "Радев". "Радев е не само българският Орбан. Той е и българският Янукович. Управлението на такива руски агенти води до война, ако не бъдат свалени навреме", твърдят организаторите.

Демонстрантите са недоволни от цялостната политика на правителството на бившия президент и имат сериозни забележки към предложенията за държавния бюджет.

Нов протест на хоризонта

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В социалните мрежи масово протестът се оценява като успешен и дори изненадващ. Според мнозина в сезона на летните отпуски и без особена реклама, демонстрацията е привлякла хиляди критици на премиара Радев.

Един от организаторите на протеста, журналистът Манол Глишев, благодари на присъстващите и обяви, че започва подготовката за нов протест срещу властта.

"Благодаря на всички ви! Бяхме доста повече от скромното ми предположение за до 500 души: всъщност някъде между 1000 и 2000 участници. Вие ще кажете дали е било успешно. Мисля да повторим следващата седмица в подходящ момент с по-добра организация. Имайте предвид, че постигнахме това днес без пари и подготовка, само с ентусиазъм, при концерт на "Скорпиънс" и в уж почти празен град. Колко повече можем с малко повече ресурс и инат!", написа той.

"Първи плюс от проруското управление на Радев! На улицата започва да се събира опозиция по естествен начин. Това, което направи Манол Глишев днес в жегата и при липса на всякаква медийна подкрепа не е останало незабелязано от хора, които разбират от партийно инженерство. Забавно е да чета глупостите на онези, които му се присмиват, но ако бях във властта към този момент, по-скоро бих се притеснил!", заявява и художникът Манол Петров.

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Предричаха стотици, дойдоха хиляди

"Чудя се… Горещ съботен ден. Повечето хора са извън града, други са на почивки. Нямаше никаква сериозна организация, почти липсваха анонси за протеста, а от медиите – почти пълно мълчание. И въпреки всичко това – толкова много хора излязоха на протеста. Погледнете снимките, които приятели публикуват във Facebook. Вижда се колко многолюден е този спонтанен протест. Представяте ли си колко силно е общественото недоволство от управлението на Радев? Ако при такива условия, в този отпускарски сезон, в този горещ почивен съботен ден , без сериозна организация се събират толкова много хора, представете си какво може да се случи оттук нататък", коментира от своя страна галеристът и общественик Торос Торосян.

Първият протест срещу управлението на Румен Радев е успешен и това е много добра новина, допълни политологът Огнян Минчев.

"По един или друг начин, партията на Радев получи комфортно мнозинство, с което може да нанесе непоправими щети върху българското стопанство и финанси, върху историческата ни памет (закриването на комисията за досиетата) и най-опасно - върху позициите на България като част от Европа и Запада. Няма кой да се противопостави на тази опасност от страна на институциите - засега... Гражданските протести днес са единствения ресурс на демократичната система в България, чрез които можем да покажем на новите властници, че не са в състояние безнаказано да провалят настоящето и бъдещето на страната ни", категоричен е той.

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Какво ще става наесен

"Гледам тези снимки от София, които хората споделят в момента, и направо не мога да повярвам на очите си. На село е пълно спокойствие, всеки мисли за почивните дни и за морето, събота вечер е, жега… и изведнъж – жълтите павета пред Министерския съвет са препълнени с хора! Най-много ме изненадва как такова сериозно множество успя да се организира от само себе си. На кадрите ясно се вижда, че няма партийни знамена и партийни лидери. Няма ги познатите политически муцуни – излезли са просто обикновени граждани, които развяват българския трикольор и знамето на Европа. Медиите почти мълчат, а площадът е пълен. Това показва само едно – ножът наистина е опирал до кокала и прагът на търпимост е преминат", споделя и Христина Калъмова от София.

"​Явно глупостите около Бюджет 2026 и цялото това управление на Радев окончателно преляха чашата. Българинът може да си трае дълго, но когато усети, че някой си играе с джоба му и се опитва да отклони държавата от европейския ѝ път, излиза на улицата – дори в най-голямата жега в края на юни. Ако в разгара на летните отпуски и без никаква партийна машина се събира такъв масов протест, не ми се мисли какво ще става наесен. Браво на всички будни хора, които са там на площада в момента! Респект! Браво София!", допълва тя.