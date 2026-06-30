Синдикатите: Няма какво да открият при пенсиите, да правят одит на ТЕЛК-овете и АПИ

Трудно ми е да видя какво ще намерят нередно и неизрядно в пенсионната система. Това заяви президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров пред журналисти относно внесените от „Прогресивна България“ проекти на решение за одит на състоянието на държавните финанси в няколко сфери, сред които и пенсионната.

Той подчерта, че синдикатите и работодателите са категорични, че тристълбовият пенсионен модел няма алтернатива. По думите му одит в пенсионната система не може да открие нещо, което вече не се знае.

Всички одити са полезни, особено когато има нова власт и иска да започне на чисто, коментира президентът на КНСБ.

Още: Възмущение онлайн срещу проверките на пенсиите и интерпретации "живейте с 500 евро"

Пенсионният одит

Вчера властта аргументира решението си. "Целта на одита не е лов на вещици, а да видим къде са потенциалните проблеми и как да я направим по-добра. Това е една дисекция на пенсионната система", каза депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов по повод одита на пенсионните разходи.

Източник: БГНЕС

От "Прогресивна България" всъщност са с внесли три проекта на решения за възлагане на одити на Сметната палата, като освен за пенсионните разходи - те искат одит на консолидираната фискална програма и на финансовото управление на АПИ.

Депутатът Росен Белчев коментира, че идеята зад одита в пенсионната система не е да се замразява нещо, а да се направи ревизия.

Още: Управляващите искат одит на пенсионните разходи

"Как плащанията към пенсиите, които не са с осигурителен характер, водят до изкривяване на системата и нарушаване на правата на осигурените лица", добави Белчев.

Предложения за други одити

Според Димитров си струва управляващите да фокусират вниманието си върху медицинската експертиза за ТЕЛК – дали там има нарушения и повлияване върху инвалидните пенсии и средствата, които се отпускат за лицата с увреждания, в това число личните асистенти, предаде БТА.

"В Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) си струва да се направят по-сериозни одити", посочи също Димитров.