Войната в Украйна:

Синдикатите: Няма какво да открият при пенсиите, да правят одит на ТЕЛК-овете и АПИ

30 юни 2026, 11:42 часа 893 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Синдикатите: Няма какво да открият при пенсиите, да правят одит на ТЕЛК-овете и АПИ

Трудно ми е да видя какво ще намерят нередно и неизрядно в пенсионната система. Това заяви президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров пред журналисти относно внесените от „Прогресивна България“ проекти на решение за одит на състоянието на държавните финанси в няколко сфери, сред които и пенсионната.

Той подчерта, че синдикатите и работодателите са категорични, че тристълбовият пенсионен модел няма алтернатива. По думите му одит в пенсионната система не може да открие нещо, което вече не се знае.

Всички одити са полезни, особено когато има нова власт и иска да започне на чисто, коментира президентът на КНСБ.

Още: Възмущение онлайн срещу проверките на пенсиите и интерпретации "живейте с 500 евро"

Пенсионният одит

Вчера властта аргументира решението си. "Целта на одита не е лов на вещици, а да видим къде са потенциалните проблеми и как да я направим по-добра. Това е една дисекция на пенсионната система", каза депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов по повод одита на пенсионните разходи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

От "Прогресивна България" всъщност са с внесли три проекта на решения за възлагане на одити на Сметната палата, като освен за пенсионните разходи - те искат одит на консолидираната фискална програма и на финансовото управление на АПИ.

Депутатът Росен Белчев коментира, че идеята зад одита в пенсионната система не е да се замразява нещо, а да се направи ревизия.

Още: Управляващите искат одит на пенсионните разходи

"Как плащанията към пенсиите, които не са с осигурителен характер, водят до изкривяване на системата и нарушаване на правата на осигурените лица", добави Белчев.

Предложения за други одити

Според Димитров си струва управляващите да фокусират вниманието си върху медицинската експертиза за ТЕЛК – дали там има нарушения и повлияване върху инвалидните пенсии и средствата, които се отпускат за лицата с увреждания, в това число личните асистенти, предаде БТА.

"В Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) си струва да се направят по-сериозни одити", посочи също Димитров.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
КНСБ Пенсии Пенсионна система Пламен Димитров одит Прогресивна България кабинетът Радев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес