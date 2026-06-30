Радев обяви "качествен скок" в икономиката и инфраструктурата: Какъв е планът на правителството?

За качествен скок в развитието на инфраструктурата и модерна икономика заговори министър-председателят Румен Радев по време на откриването на първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите. Премиерът заговори за три важни стъпки, като създаване на архитектура за консолидация на всички инвестиционни политики, намаляване на адмиинстративната тежест и качествено нова правна и институционална рамка за публично-частни партньорства.

Идеята е това да помогне за реализиране на приоритетите на правителството са постигане на висок устойчив икономически ръст чрез агресивно привличане на инвестиции, подкрепа на българския бизнес, стимулиране на експорта, повишаване на конкурентоспособността и подобряване на бизнес средата.

Инвестициите и бюрокрацията

"По най-експедитивния начин променихме Закона за насърчаване на инвестициите и вече имаме архитектурата за консолидацията на всички инвестиционни политики. Имаме централно координационно звено на ниво Министерски съвет", заяви Радев.

Той добави, че от днес са започнали действия за намаляване на административната тежест, защото това е ключов елемент от административната реформа.

"Това, което трябва да направим, е държавата да има по-качествени институции, по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност", смята Радев. ОЩЕ: За осигуровките и заплатите на държавните служители: Кирил Домусчиев предложи нов подход

Третата стъпка е най-важна

Министър-председателят се фокусира върху новата правна рамка за публично-частните партньорства и обясни защо това е важно.

"Защо това е важно -защото проектозаконът, който ще обсъдим днес има огромни измерения – те се простират от инфраструктура, пътища, магистрали, модернизация на електроенергийната система, по-добро управление на летища, пристанища, индустриални зони и разширяване на обхвата за взаимодействие", добави Радев.

Според него, ако искаме да имаме качествена, модерна инфраструктура, а от там и стимулиране на икономиката и общественото развитие за следващите десетилетия, а не след 50 години, трябва да се даде възможност на частния капитал да участва, а бюджетът на държавата да отива за ключовите области здравеопазване и образование. ОЩЕ: Удар по Бюджет 2026, България има 6 месеца да избегне глоба: Съветът на ЕС потвърди процедурата по свръхдефицит