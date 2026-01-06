Херо развъртя метлата: Няма да разчита на 7 души до края на сезона, но Ботев си връща таран

Спортно-техническото ръководство на Ботев (Пловдив) е взело решение за освобождаване на няколко футболисти от клуба, информираха от управата на "жълто-черните". "Канарчетата" се разделят със Стивън Петков и Димитър Митков. Освен тях, по взаимно съгласие договора си вече разтрогна и Емил Мартинов.

От клуба им благодариха за положените усилия и им пожелаха успех в бъдещата им професионална кариера. Други четирима футболисти ще бъдат преотстъпени под наем в други клубове за срок от 6 месеца, като те ще останат собственост на Ботев. Това са Таилсон, Талес Да Силва, Шола Аделани и Джон Емануел.

От утре в отбора пък ще се завърне нападателят Алекса Мараш. Ръководството на клуба води активни преговори за зимната селекция с цел привличане на качествени футболисти, които да повишат конкуренцията и нивото на представяне на отбора, уточниха още от управата на "канарчетата".