Имаме гарантиран финалист от Висшата лига: Ясни са двете 1/2-финални двойки в Лига Европа

След края на 1/4-финалните сблъсъци в Лига Европа вече знаем точно какви срещи ще наблюдаваме на 1/2-финалите. И понеже в единия мач сили ще премерят два отбора от Висшта лига, английският финалист е гарантиран. Астън Вила и Нотингам Форест оформят единият 1/2-финал, докато в другия ще наблюдаваме немско-испански сблъсък. В него Фрайбург ще се изправи срещу Брага. Така португалците са единственият тим извън топ 5 първенствата, останал в надпреварата.

Астън Вила срещу Нотингам Форест

Астън Вила продължи английската доминация, след като разгроми Болоня със 7:1 в общия резултат. Победи с 3:1 в Италия и с 4:1 в Англия показаха разликата в класите между отборите от Острова и тези от Ботуша. Но не такава беше ситуацията при Нотингам Форест. Съперникът на нотингамци беше Порто. Първият сблъсък, на португалска земя, завърши при резултат 1:1. Но в реванша гостите получиха ранен червен картон. Малко след него Нотингам Форест отбеляза единствения гол в мача и с общ резултат 2:1, се оформи английският полуфинал.

Фрайбург срещу Брага

От другата страна на схемата нещата не бяха толкова ясни. Фрайбург разгроми Селта Виго с общ резултат 6:1. 3:0 в Германия и 3:1 на реванша в Испания. До тук е доста просто. Но интересното тепърва предстои. В първия мач помежду си, Брага и Реал Бетис не излъчиха победител. А на реванша в Испания, домакините поведоха с 2:0. Но това не трая дълго. Брага се развихри и осъществи невероятен обрат. Портигалците победиха с 4:2 и при общ резултат 5:3 се класираха напред.

