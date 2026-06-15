Норвежецът не си поплюва: Хьогмо иска 1 милион евро, за да „скъса“ договора си с Лудогорец!

Сагата около бъдещето на Пер-Матиас Хьогмо в Лудогорец продължава с пълна сила. Както е известно, норвежкият специалист тотално се провали начело на „орлите“, които през изминалия сезон сдадоха титлата в Първа лига на Левски, а също така отпаднаха на 1/2-финалите на турнира за Купата на България от ЦСКА. В крайна сметка разградчани се добраха до участие в Лигата на конференциите през следващата кампания, след като победиха Локомотив Пловдив в баража.

Мистерията с отсъствието на Хьогмо

Още преди последните мачове за сезона обаче Пер-Матиас Хьогмо изчезна от полезрението, а Лудогорец бе воден от неговия помощник. Това веднага породи спекулации, че норвежецът повече няма да бъде треньор на „орлите“. Преди дни обаче един от директорите на разградчани – Георги Караманджуков разкри, че специалистът се е прибрал в родината си, тъй като има здравословен проблем. Босът на Лудогорец добави, че бъдещето на Хьогмо ще бъде решено, след като той се завърне в България.

Норвежецът има договор с Лудогорец до края на следващия сезон

Според колегите от „Мач Телеграф“ Хьогмо повече няма да води Лудогорец. Той обаче има действащ договор с клуба и иска да получи сериозна неустойка, за да го прекрати. Тя възлиза на 1 милион евро, като включва всички негови заплати до края на контракта му, както и тези на неговите помощници. Колегите допълват, че ръководството на „орлите“ иска моментална раздяла, но специалистът се е „застраховал“ като се е прибрал в Норвегия и си е взел болничен. По този начин разградчани нямат право да го уволнят.

„Орлите“ не могат да назначат нов треньор, докато не разкарат Хьогмо

Очаква се в следващите дни в Разград да пристигнат представители на Хьогмо, които да преговарят с ръководството на Лудогорец за прекратяване на договора на треньора. Възможно е те да се съгласят и на по-малка неустойка, но това тепърва ще се изяснява. Шефовете на „орлите“ пък вече търсят нов наставник, но не могат да назначат такъв, докато не освободят скандинавеца от поста му.

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