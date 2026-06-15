Без градски транспорт това лято в пиратската столица на Адриатическо море: Лоши новини за туристите в Улцин

Лоши новини се очертават за туристите, които са решили да посетят пиратската столица на Адриатическо море, а именно черногорският град Улцин, предаде черногорската медия „Виести“. Причината е, че услугата градски транспорт това лято няма да бъде достъпна както за гражданите, така и за туристите през този летен сезон. Това ще е така, въпреки че Общинското събрание на Улцин прие решение за създаване на ООД „Градски превос“ ООД на 15 май, а Общината предварително закупи пет микробуса за тази цел.

Източник на медията от местната власт заяви, че все още не е постигнато окончателно споразумение относно директора на компанията и управителния орган, седалището, тоест бизнес помещенията, и че броят на спирките по потенциалните линии е под въпрос.

Местната власт пази мълчание

Секретарят по комуналните и жилищните въпроси Лиърт Тайпи, въпреки обещанието си, не е отговарял на въпроси от почти два месеца за това кога са закупени микробусите, колко струват, кога ще започне градският транспорт, по кои линии, колко ще струват билетите.

Какви са правилата?

Съгласно Закона за автомобилните превози, дейността по обществен превоз на пътници и товари в автомобилния транспорт може да се извършва от превозвачи, които са регистрирани в Централния регистър на стопанските субекти за извършване на обществен превоз на пътници или товари и притежават лиценз за обществен превоз на пътници или товари.

Лицензът се издава на превозвач, който има действително седалище или местожителство на територията на Черна гора, добра репутация, финансов капацитет, служител, отговорен за транспорта, който е професионално обучен, собствени, наети или лизинговани превозни средства и сключен договор за задължителна застраховка на пътниците срещу последиците от злополука за всяко превозно средство, използвано за транспорт.

Законът гласи също, че превозвачът е длъжен да публикува чрез електронни или печатни медии началото на превоза по линията и разписанието най-малко осем дни преди началото на превоза. ОЩЕ: Плажът стана кафяв: Ако ще ходите в Будва - помислете пак