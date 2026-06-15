Без риск на Мондиала: Де ла Фуенте взе тежко решение за Ламин Ямал

Лоши новини за отбора на Испания часове преди първия им сблъсък от Световното първенство срещу Кабо Верде. Селекционерът Луис де ла Фуенте съобщи, че звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал няма да фигурира в титулярния състав. Неговото възстановяване е преминало успешно, но де ла Фуенте няма да рискува с включването му в игра в първите минути срещу африканския съперник.

Испанският селекционер отказа да заложи на Ламин Ямал от първата минута

"Добрата новина е, че Ламин е здрав. Той премина възстановителна програма и е в добра кондиция, вече тренира нормално, както и другите двама, които имаха контузии. Те са разположение, но няма да започнат в титулярния състав. Ще изчакаме да видим как се развива срещата и ще вземем решение дали да влязат и да помогнат, ако имаме нужда. Смятам, че това е най-правилното с оглед на ситуацията", заяви той.

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"Това ще бъде първи мач за Кабо Верде на световни финали, така че не знаем какво точно да очакваме. Наясно сме, че те са добре структуриран тактически отбор с много здрави, мощни и бързи футболисти. Очаквам от тях да бъдат една от приятните изненади на турнира и затова ние трябва да подходим много внимателно и да покажем най-доброто от себе си. Със сигурност няма да ни е лесно, дори да стигнем до победата", каза още наставникът на испанската селекция.

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