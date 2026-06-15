Реал Мадрид със звезден трансфер, „кралете“ договориха национал на Испания

Реал Мадрид ще привлече един от основните футболисти на английския Челси. Става въпрос за национала на Испания Марк Кукурея. Това разкри трансферният гуру Фабрицио Романо в своя профил в социалните мрежи. Според информацията всичко около преминаването на 27-годишния ляв краен защитник на стадион „Сантяго Бернабеу“ е уредено, като се очаква сделката да бъде финализирана в следващите дни.

Реал ще плати 60 милиона евро за Марк Кукурея

Романо съобщи, че Реал Мадрид ще плати 60 милиона евро за правата на Марк Кукурея. Самият футболист искаше да напусне Челси и да продължи кариерата си другаде. В крайна сметка „сините“ са се съгласили да продадат защитника. В момента бранителят е на Световното първенство с националния отбор на Испания, който днес ще стартира участието си на най-големия международен футболен форум, който се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Съперник на „Ла Фурия“ е Кабо Верде.

Левият бек е юноша на големия съперник - Барселона

Марк Кукурея е юноша на Барселона като преминава през всички формации преди да дебютира за първия отбор на каталунците. В кариерата си той носи още екипите на Ейбар, Хетафе, Брайтън и Челси. През миналия сезон испанецът записа общо 50 мача за „сините“ от Лондон във всички турнири. В тях той се отчете с едно попадение, а също така направи и четири асистенции.

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