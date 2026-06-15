Дъжд и градушки, кои места да избягвате? Времето утре - 16 юни 2026 г.

На 16 юни 2026 г. преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24° и 29°, в София - около 27°. Температури от 32° се очакват в градовете Ямбол, Стара Загора и Хасково, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 15-21 юни 2026 г.

В планините - гръмотевици

Сутринта над планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевици. В района на Централен Балкан, Рило-Родопския масив, Беласица и Огражден ще има условия за локални извалявания и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

Над морето - дъжд

Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд над Черноморието ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е между 20° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

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