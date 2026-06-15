Кабинетът "Радев":

Дъжд и градушки, кои места да избягвате? Времето утре - 16 юни 2026 г.

15 юни 2026, 13:31 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Дъжд и градушки, кои места да избягвате? Времето утре - 16 юни 2026 г.

На 16 юни 2026 г. преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24° и 29°, в София - около 27°. Температури от 32° се очакват в градовете Ямбол, Стара Загора и Хасково, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 15-21 юни 2026 г.

В планините - гръмотевици 

Сутринта над планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевици. В района на Централен Балкан, Рило-Родопския масив, Беласица и Огражден ще има условия за локални извалявания и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

Над морето - дъжд

Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд над Черноморието ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е между 20° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Интензивни валежи и ниски температури: Лятото си отива за няколко дни

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето времето утре
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес