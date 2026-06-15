Ясен е бруталният състав, с който Англия ще срещне Хърватия на Мондиала

С наближаването на старта на Световното първенство в лагера на Англия все по-ясно се очертават плановете на селекционера Томас Тухел за първия двубой на тима. Германският специалист вече е избистрил голяма част от титулярния състав за откриващия мач срещу Хърватия на 17 юни в Далас, като е готов да заложи на комбинация от опитни лидери и футболисти, намиращи се в отлична форма.

Томас Тухел е готов с тактическия план и единадесетте избраници срещу Хърватия

Според информации на английските медии Тухел възнамерява да даде шанс от първата минута на Антъни Гордън по левия фланг на атаката. Новото попълнение на Барселона е спечелило доверието на наставника и ще изпревари в подреждането Маркъс Рашфорд. На противоположното крило се очаква да започне Нони Мадуеке, докато Букайо Сака все още наваксва физическата си подготовка. На върха на нападението без изненади ще бъде капитанът Хари Кейн.

Още: На прага на Мондиала: Тухел прати Джуд Белингам на опашката за титуляри

В халфовата линия Джуд Белингам изглежда е спечелил битката за титулярно място и ще действа пред Деклан Райс и Елиът Андерсън, които ще имат задачата да осигуряват необходимата стабилност и баланс в средата на терена.

В защитата Тухел залага на Езри Конса и Джон Стоунс като двойка централни бранители. Играчът на Астън Вила е получил предимство пред Марк Гехи заради по-сериозното си физическо присъствие и силната игра във въздуха. По двата фланга ще действат Рийс Джеймс и Нико О'Райли, а под рамката отново ще застане Джордан Пикфорд, който остава безспорният №1 на английския национален отбор.

Още: "Не търсим най-талантливите": Томас Тухел наруши мълчанието след бруталната чистка и изуми Англия с обяснението си